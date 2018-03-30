İçecek sektörüne ilk Ar-Ge
ULUDAĞ İçecek, Bursa’daki Yenice Fabrikası içerisinde AR- Ge merkezi kurdu.
Merkez, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenerek içecek sektöründe tescile sahip ilk merkez oldu. 434 metrekarelik alana yayılan merkezde ürün geliştirme, proses iyileştirme, formülasyon, stabilite, mikrobiyolojik ve duyusal analizler gibi pek çok çalışma yürütülüyor. Uludağ İçecek CEO’su Mete Öz, tüketicilerden gelen taleplere yanıt veremeyen şirketlerin oyunun dışında kaldığını belirterek şöyle konuştu: “Tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru okumak kadar trendleri belirleyen olmak da önemli. Uludağ İçecek’in başarısının arkasında bu alandaki yetkinliği ve DNA’sına işlemiş yenilikçi bakış açısı ve inovasyon yatırımları yatıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz 3 yılda inovasyona ve Ar-Ge merkezimize yaklaşık 190 milyon TL’lik bir yatırım yaptık.”
KORUYUCULARI ÇIKARDIK
Su tasfiye sistemlerini aseptik dolum hatlarını eklediklerini ve tüm ürün gamlarından koruyucuları çıkardıklarını söyleyen Öz, “Üretim sürecimizdeki geçişi önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamlayacağız. Böylece gazlı içecek ürünlerinin tamamında aseptik dolum teknolojisini kullanan dünyadaki ilk içecek şirketi olacağız” dedi. Tüm bu çalışmalarının sonunda 2017 yılı cirolarının 640 milyon TL’ye ulaştığını kaydeden Öz, bu rakamın yüzde 20’ye yakın kısmı ise ihracattan geldiğini kaydetti. Öz, şöyle devam etti: “Bugün Uludağ İçecek ürünlerini Almanya’dan Irak’a, Filistin’den Avustralya’ya kadar geniş bir coğrafyada bulmanız mümkün. İhracat faaliyetlerimizi iletişim ve pazarlama çalışmalarıyla ve yerel beklentilere göre yeniden şekillendirdiğimiz ürünlerle destekleyerek küresel başarımızı çok daha ileriye taşıyacağız.”
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