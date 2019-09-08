İcat şovu
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı IFA tüm hızıyla devam ediyor. Berlin’de düzenlenen fuarda yerli ve yabancı teknoloji devlerinin geliştirdikleri yenilikleri geçen günlerde paylaşmıştık. Şimdi sıra ‘startup’lara geldi. İcat ve inovasyon peşinde koşan startup’lar, bu yıl IFA’ya damga vurdu. IFA Next adındaki alanda ürünlerini sergileyen bu küçük şirketlerden deyim yerindeyse pek çok ‘Zihni Sinir’ projesi çıkıyor. Biz de bu projeleri keşfettik.
KEDİ YERİNE GEÇEN ROBOT
Evcil dostlarımızı sevmenin stressi azalttığı bilimsel araştırmalarda kanıtlandı. Evinde evcil dostu olmayanlar için ise Yukai adındaki şirket enteresan bir ürün geliştirdi. Kuyruk ve gövdeden oluşan ‘Qoobo’ tıpkı bir canlı kedi gibi bir his veriyor. Sevdiğinizde kuyruğunu hareket ettiriyor. Aynı zamanda tüy dokusunun kedilere çok benzediğini de belirtelim.
TAKİP ETİKETİ
Almanya’da yaşıyan Türk girişimciler, ‘Reachtag’ adında bir ürünle IFA katıldı. Ege Aksungur ve Egemen Okur’un geliştirdiği etiketleri kaybolduğunda kolayca bulmak istediğiniz bir ürüne yapıştırıyorsunuz. Ürün kaybolduğunda bulan kişi üzerindeki numarayı aradığında, anonim olarak eşya sahibiyle eşleştiriliyor ve ürün teslim ediliyor.
YÜZÜKLE KONUŞTURUYOR
ORII, telefonlardan ve kulaklıklardan bağımsız bir kullanım sunan akıllı bir yüzük. Kemik iletim teknolojisine sahip olan yüzüğü parmağınıza takıyorsunuz. Konuşma yapmak istediğinizde yüzüğü taktığınız parmağınızla kulağınızı kapatıyorsunuz. Tüm ses parmak kemiğinizden iletiliyor. Model ile konuşmanın yanı sıra akıllı asistanları da kontrol edebiliyorsunuz.
OCAKLARI AKILLANDIRAN SENSÖR
Safera Sense, akıllı olmayan ocaklara güvenlik getiriyor. Model, sensörlerden oluşan bir cihazla çalışıyor. Isı, nem ve karbondioksit sensörleri modelde yer alıyor. Yemek pişirirken ocak ısısının yükselmesi, yemeğin yanması gibi durumlarda alarm sistemini devreye alıyor. Siz müdahale etmezseniz, akıllı ocak sistemi kendini kapatıyor.
DRONE’A SEZGİSEL KONTROL
Drone kullanmanın en zor yanı kumandası. Alışmak uzun zaman gerektiriyor. Skydrive adındaki şirket ise bunu kolaylaştıran bir yöntem buldu. Baş parmağınıza bir yüzük takıyorsunuz. Skydrive’ın kumandasını tutuyorsunuz ve parmağınızı hareket ettirerek kontrolü sağlıyorsunuz. Örneğin; parmağınızı kumandadan yukarı doğru uzaklaştırdığınızda drone yükseliyor, aşağı doğru yaklaştırdığınız da ise drone alçalıyor. Bu arada kumanda baş parmağınızın temas etmediğini de paylaşalım.
EVCİL DOSTLARI BESLEYEN KAP
Kedi veya köpek gibi evcil dostlarımız için geliştirilen pek çok teknoloji var. Bunlardan biri ‘Catspad’. Evcil dostunuzun boyununa bir NFC kolye takıyorsunuz. Evcil dostunuz, mama kabına yaklaştığında onu tanıyor ve kilosuna ve beslenme alışkanlıklarına göre mama veriyor. Örneğin; az su içmişse suyu daha fazla veriyor. Modelin 5’e kadar kediyle çalıştığını belirtelim.
KAMERASIZ GÜVENLİK
Güvenlik denilince ilk akla gelen cihaz tabii ki kameralar. Vayyar ise kamerasız bir güvenlik sunan sensör geliştirdi. Radyo frekansının kullanıldığı cihazı, istediğiniz bir odaya yerleştiriyorsunuz. Sensörler, bu kişi algılayarak ne yaptığını anlıyor. Örneğin; oturuyorsa oturduğunu yürüyorsa yürüdüğü algılayabiliyor. Aynı zamanda düşme ve uyuma gibi durumlar da sensörün takibinde. Özellikle yaşlılar için geliştirilen bu teknoloji sayesinde kameralardan uzak bir şekilde güvenlik sağlayabilirsiniz.
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