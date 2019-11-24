‘İcat etmenin cinsiyeti yok’

BİLGİSAYAR ya da teknoloji dendiğinde akla önce erkeklerin geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Oysa parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyeti yoktur. Yakın bir zamanda, hayatımızı kolaylaştıran teknoloji uygulamalarının ardında mutlaka kadınların imzasını göreceğiz” dedi. İstanbul Küçükyalı’da bulunan Turkcell Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen Turkcell Geleceği Yazan Kadınlar 2019 Ödül Töreni’ne katılan Erdoğan, kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadının başvurduğunu söyledi. Erdoğan “Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. O nedenle önümüzdeki yıllarda bu alana olan ilginin çığ gibi büyüyeceğinden eminim” diye konuştu.

8 MİLLETTEN BAŞVURU

Geleceği Yazan Kadınlar projesinin, bu yıl 8 farklı milletten de başvuru aldığını söyleyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Ne mutlu ki, sadece kendi ülkemizdeki kadınlara değil, kendini ifade edecek bir platform arayan tüm kadınlara umut oluyorsunuz. Ayrıca yurtiçinde 64 ilimizden yapılan başvurular, projenin herkes için ulaşılabilirliğini bir kez daha ispatladı. Teknolojiyi tasarlamak, sadece belli bir şehirli zümreye ait imtiyaz alanı olmaktan çıktı. Bilgisayar ya da teknoloji dediğimizde akla önce erkekler geliyor. Erkekler bu alanın kurucusu, kadınlar ise tüketicisi gibi bir algı var. Oysa parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyeti yoktur.”

Konuşmasında bilgisayar programcılığının ilk tohumlarını 1800’lerde atan Ada Loveloce, 1969’da aya iniş kodunu yazıp tasarlayan Margaret Hamilton ve dünyanın en eski üniversitesini Fas’ta kuran Fatima El Fıhri’ye de değinen Erdoğan, “Yani, kadının dönüştürücü gücü dünya tarihinin dönüm noktalarını belirlemiştir. Şimdi, kadınların bilim alanında bugüne kadar yaptıklarının ve bundan sonra yapacaklarının hakkını verme zamanıdır. Geleceği Yazan Kadınlar’ın bu sene finale kalan projelerinin arasında, iyilik fikrini dünyanın yörüngesi haline getirecek muazzam fikirler var. Deniz temizleme aracı, iş kazalarını engellemeyi amaçlayan otomasyon sistemleri, engelli bireylerin toplu taşımayı kullanmalarını kolaylaştırıcı uygulamalar, parlak fikirlerden sadece birkaçı. Bu icatlar bize, “buraya bir kadın eli değmeli” ifadesinin mahiyetinin, nasıl değiştiğini harika bir şekilde anlatıyor” dedi.

EĞİTİMCİLERE ÇAĞRI

“Anne babalar olarak çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarımızı bilimle erken yaşlarda tanıştırmamız gerektiğine inanıyorum” diyen Emine Erdoğan şöyle devam etti: “Bırakalım çocuklarımız akıllarına kanat taksınlar. Buradan tüm eğitimcilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürürken bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kız öğrenci sayımızı arttıralım. Genç hanımlar olarak kadın fıtratının size kattığı bilgeliğe güvenin. İçinizden gelen sesi bastırmayın.”

‘HİKÂYELERİNİZİN KAHRAMANI OLUN’





- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada kadın girişimcilerin çetin hayat ve iş koşullarıyla dışında kendilerine engel çıkaran erkekleri de aştığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Tüm kadınlarımızdan da benim bir ricam var. Hayal kurun, azmedin, çalışın. Hayallerinizin takipçisi, kendi hikayelerinizin kahramanı olun ve unutmayın kadınlara yönelik önyargıları yıkmak ancak ama ancak sizin elinizde.” Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Geleceği Yazan Kadınlar’ın teknolojiyi tüketen değil üreten olma yolunda neler yapılabileceğini gösterdiğini söyledi. Erkan “Hangi sektör olursa olsun, eğer teknoloji kullanılmazsa o sektörde başarı sağlanamaz. Türkiye de ekonomik olarak yukarı çıkmak için teknolojiyi kullanmak zorunda. Toplam potansiyelin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Biz de Geleceği Yazan Kadınlar’ı Türkiye’nin potansiyelinin yüzde 50’sini ayağa kaldırmak için tasarladık” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ

- EMİNE Erdoğan, konuşmasının ardından ‘Deniz Temizleme Aracı’ projesiyle jüri özel ödülünü kazanan lise öğrencisi Ayşe Sena Kayalı’ya, ‘Dıgı-Tar’ projesiyle üçüncü olan Büşra Göral’a, ‘Engelsiz Ulaşım’ projesiyle ikinci olan Gamze Hatice Bilen, Derya Uzunay Okutan ve Hazal Çelik’e, şeker hastalığının teşhisi için tasarladıkları ‘Look’ projesiyle birinci olan Şahika Betül Yaylı ve Eda Nur Ersu’ya ödüllerini takdim etti. Birinci olan ve 50 bin liralık ödül alan İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi Şahika Betül Yaylı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği öğrencisi Eda Nur Ersu şeker hastalığının teşhisi için tasarladıkları cihazı Emine Erdoğan’a tanıttı. Emine Erdoğan, programa katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, jüri üyesi iş insanı Ali Sabancı, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’nın eşi Zülal Akça ve ödül alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

ÜRETİCİ OLMALARINI BEKLİYORUZ

- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların yazılım teknolojisinde ve dijital dünyada yer alarak daha etkin girişimciler haline gelmesini önemsediklerini vurguladı ve “Bakanlık olarak kadın iş gücünün ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için gayret göstermekteyiz” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise “Bazı uluslararası fonlar projeyi desteklemek için hazırlar. ‘Biz kadınlara kodlama öğreteceğiz’ dediğimiz zaman İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere pek ciddiye almadılar ama kadınların iradesiyle bu proje gerçekleşti. Kadınlarımızın biz artık sadece girişimci olmasını istemiyoruz, yüksek teknolojili ürün üretiminde sadece faydalanıcı değil, üretici olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.