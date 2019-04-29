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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolar

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İç giyim ihracatında hedef 800 milyon dolar

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "2018'de Türkiye'nin mevcut toplam iç giyim ihracatı 646 milyon dolardı. Biz çıtayı 800 milyon dolar olarak hedefledik. Rusya'ya hazır giyim ihracatı 2018'de önceki yıla göre yüzde 39 artışla 273 milyon dolara ulaştı. Bu yıl en az 300 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, geçen yıl Türkiye'nin toplam iç giyim ihracatının 646 milyon dolar olduğunu belirterek, bu yıl için çıtayı 800 milyon dolar olarak hedeflediklerini bildirdi.

İHKİB'in açıklamasına göre, Türk İç Giyim Markaları Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi'nde yer alan firmaların katılımıyla Antalya'da "Rusya Alım Heyeti" etkinliği düzenlendi.

Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerden gelen 63 alıcının ağırlandığı etkinlikte, Türk ve misafir şirketler çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Toptancılar, perakendeciler, ithalatçı ve internet mağazacılarından oluşan alıcılar arasında yeni iş birliklerine imza atıldı.

Açıklamada etkinliğe ilişkin değerlendirmeleri yer alan İHKİB Başkanı Gültepe, Türkiye ile Rusya'nın iki büyük komşu ve aynı zamanda ticari partner olduğunu belirterek, Rusya'ya hazır giyim ihracatının 2018'de önceki yıla göre yüzde 39 artışla 273 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Bu yıl Rusya'ya hazır giyim ihracatını en az 300 milyon dolara çıkarma hedefi taşıdıklarını aktaran Gülle, şu  değerlendirmelerde bulundu:  "Bu hedef doğrultusunda her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Yıllardır olduğu gibi 25-28 Şubat'ta Moskova'da düzenlenen CPM Fuarı'na firmalarımızla İHKİB öncülüğünde milli katılım düzenledik. Antalya'da ikincisini düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören alım heyeti organizasyonumuzu gelecek yıl daha da büyütmeyi planlıyoruz. 2018'de Türkiye'nin mevcut toplam iç giyim ihracatı 646 milyon dolardı. Biz çıtayı 800 milyon dolar olarak hedefledik. Bu tür tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra katma değerli ve markalı üretimimizi de artırarak bu hedefi birkaç yılda yakalayacağımızı öngörüyorum."

66 ÜLKEDEN 2 BİN ALICI TÜRK FİRMALAR İLE BULUŞTU
Gültepe, İHKİB'in UR-GE projelerine değinerek, bu tarz ikili iş görüşmeleriyle firmaları küresel rekabete hazırladıklarını bildirdi. Bugüne kadar alt sektörler bazında üç kümelenme projesini tamamladıklarını, altı projenin devam ettiğini aktaran Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

"Toplam bütçesi 16,5 milyon doları bulan projelerle 181 firma ve tasarımcımızı bir araya getiriyoruz. UR-GE projelerimiz kapsamında 24 yurt dışı pazarlama, 36 teknik danışmanlık, 30 eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. 66 ülkeden 2000 alıcı ile görüşme sağladık. Bu faaliyetleri gerçekleştirmemizi mümkün kılan Ticaret Bakanlığı’na sektörümüze sağladığı bu önemli teşvikten dolayı teşekkür ederiz. Amacımız bu tarz projeleri daha yaygın hale getirmek."

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve AB, ABD ve Uzak Doğu Fuarlar Komitesi Başkanı Nazım Kanpolat ise Rus ve komşu ülkelerdeki iç giyim alıcıları için Antalya'da düzenlenen organizasyona Türk İç Giyim Markaları UR-GE Projesi'nde yer alan 17 firmanın katıldığını kaydetti.

Kanpolat, "İlkini Ekim 2018'de yaptığımız organizasyon için Rusya ve çevre ülkelerden 63 iç giyim alıcısı Antalya'ya geldi. Rus alıcılarla ihracatçı firmalarımız arasında iki gün boyunca yapılan görüşmelerde yeni iş birliklerinin temelleri atıldı." değerlendirmesinde bulundu. 

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