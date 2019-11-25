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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

İç Anadolu çiftçisi Hububat Ticaret Merkezi ile daha karlı satış yapacak

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İç Anadolu çiftçisi Hububat Ticaret Merkezi ile daha karlı satış yapacak

Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde kente kurulacak Hububat Ticaret Merkezi sayesinde çiftçiler ürünlerini depolayıp aracı kullanmadan daha karlı satabilecek.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'de 100 milyon lira maliyetle kurulacak Hububat Ticaret Merkezi ile çiftçinin depoladığı ürünlerini elektronik ortamda ve aracısız satarak daha çok kar elde edeceğini bildirdi.

Bağlamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hububat Ticaret Merkezinin 211 dönüm alana kurulacağını ve 55 depodan oluşacağını belirtti.

Türkiye Ürün İhtisas Borsaları (TÜRİB) AŞ sayesinde lisanslı depolara konulan ürünlerin elektronik ortamda oluşturulan senetler ile tek tuşla alınıp satılabileceğini aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Şehrimizi temsil eden gıda ve hayvancılıkla uğraşanlar tarım alanında faaliyet yürütenler merkezde bayilik açacak, dükkanlar oluşturacak. 20 bin tondan başlayan lisanslı depolar 100 bin tona kadar ulaşabilecek. Yetkili, sınıflandırıcı laboratuvar, satış salonu ve sosyal donatılarla merkez binamızın olduğu bir alan oluşturulacak. Kayseri ve civarındaki illerin de merkezi olacak. Çiftçimiz, tarım ürünlerini değerine ulaşıncaya kadar lisanslı depolara koyacak. Bunlar TÜRİB aracılığıyla ürün senedi haline gelecek. Ürün senetlerini istedikleri zaman satabilecek. Yüzde 70 kadarını bankadan kredi alabilecek, dilerse kredi kullanıp mallarını satmayacak. Ürün fiyatları değerlendiğinde satabilecek. Yine merkezde uluslararası satış salonu dediğimiz alıcı ve satıcının birbirini görmediği ve tek tuşla satış yapılabilen bir sistem kurulacak."

MERKEZİN TEMELİ GELECEK YIL ATILACAK

Projeye Orta Anadolu Kalkınma Ajansının da destek verdiğini anlatan Bağlamış, projenin hazır olduğunu ve 2020 yılında temelin atılacağını ifade etti.
Bağlamış, çiftçilerin Ürün İhtisas Borsası ve lisanslı depoların olmadığı illerde ürünlerini tüccarlara zorunlu sattığını anımsatarak, "Kurulacak merkezle çiftçimiz, ürünlerini değerlendiği zaman satabilecek. Bu sayede en az yüzde 30 daha fazla kar edebilecek." diye konuştu.

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