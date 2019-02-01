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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İbre benzin diyor

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İbre benzin diyor

Dizel ve benzinin litre fiyatı arasındaki fiyat farkı ortadan kalkarken dizel otomobil fiyatları ile benzinlinin fiyat farkı da katlanarak büyüdü. Dizel otomobile ödenen fazla fiyatın geri dönüşü ortalama bir araçta 4.3 yıldan 11.5 yıla çıktı. Enerji uzmanlarına göre dizelin pompadaki avantajı da benzin fiyatının dizelin altında kalmasıyla önümüzdeki dönemde dezavantaja dönüşecek. Avrupa’da dizel satışları hızla erirken Türkiye’de satışlarda aslan payı hala dizel araçlarda.

Son dönemde benzin ile motorinin litre fiyatındaki makasın kapanması hatta İstanbul’da dizelin daha pahalı hale gelmesi araç satın alırken yapılan maliyet avantaj hesaplarını da değiştirdi. Petrol piyasasında önümüzdeki dönem yaşanacak gelişmeler benzin fiyatlarının motorin fiyatının altında kalacağına işaret ediyor. Diğer yandan da dizel ile benzinli araçların fiyatları arasında uçurum büyüyor. Dizel araç alırken verilen fazla paranın geri dönüşü için gereken süre uzarken yapılması gereken kilometre miktarı da artıyor.

AMORTİ SÜRESİ UZADI

Bir örnekle açıklarsak Türkiye pazarında yüksek satışlara sahip bir aracın 1.4 benzinli versiyonuna 62 bin liraya sahip olabiliyorsunuz. Araç 100 kilometrede 5.7 litrelik bir yakıt ortalaması ortaya koyuyor. Aynı modelin 1.3 dizel versiyonu 95 bin 100 lira. Aracın yakıt tüketimi ortalaması 100 kilometrede 4.1 litre. Ayrıca arada 33 bin 100 liralık bir fark var. Aradaki maliyet farkını kapatması için dizel araç sahibinin 345 bin kilometre yol gitmesi gerekiyor. Çok değil 1.5 yıl önce aynı araçlar için yapılan karşılaştırmada aradaki maliyet farkı 14 bin lira iken bu farkın kapatılması için yapılması gereken kilometre de 129 bin 930 kilometre idi. Yani yılda ortalama 30 bin kilometre yol giden bir sürücü için 4.3 yıl olan amorti süresi 11.5 yıla çıkmış durumda.

BENZİNLİ YÜZDE 25’E DÜŞTÜ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de 2004 yılında trafiğe kayıtlı araçların yüzde 75.23’ü benzinli, yüzde 14.69’u LPG’li, yüzde 4.68’si ise dizel yakıtlı araçlardan oluşuyordu. Aradan geçen 14 yılda benzinli araç tercihi giderek azaldı. 2018’de Türkiye’nin otomobil araç parkındaki araçların yüzde 37.94’ü LPG’li, yüzde 36.70’i dizel, yüzde 25’i benzinli araçlardan oluştu.

AVRUPA’DA DİZEL ERİYOR

Avrupa’da 2018’in 11 ayında dizel otomobillerin payı 8 puan geriledi. 2017 Ocak-Kasım döneminde yüzde 42 olan dizelin payı, 2018’in aynı döneminde yüzde 34’e indi. Dizel otomobillerin satışları düşerken, benzinli ve alternatif yakıtlarla çalışan otomobillerin satışları arttı. Benzinli otomobillerin payı 2017’ye göre 6 puan yükselerek yüzde 57’ye çıktı. Alternatif yakıtlarla çalışan otomobillerin payı ise yüzde 7.5’e ulaştı.

DİZEL FİYATLARI NEDEN DÜŞMÜYOR?

ENERJİ uzmanlarına göre dizel üretiminde kullanılan orta ve hafif ağırlıklı petrollere sahip sahalarda devam eden sorunlar dizel fiyatlarının gerilemesini engelliyor. Dizelde uzun vadede fiyatların kolay kolay düşmeyeceğini belirten Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi (BEPAM) Petrol Piyasası Uzmanı Serkan Şahin, önümüzdeki dönemde dizel fiyatlarını etkileyecek faktörleri şöyle sıralıyor:

Dizel üretimi yüksek petrol türlerine sahip sahalarındaki arz sorunları artacak.

2020’de devreye girecek olan sülfür kısıtlaması deniz taşımacılığında kullanılan filolara yenilenme zorunluluğu getiriyor. Hindistan’ın sahip olduğu filolar da çok eski. Bu zorunluluk ucuz dizelin Akdeniz’e ulaşımını kısıtlayacak.

Belirli ağırlığın üstündeki tankerlere boğaz geçişlerinde kılavuz kaptan bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu da geçişlerde tankerler için en az bir gün bekleme süresi oluşturuyor. Yani yakıt taşıyan tankerlere maliyet kalemi ekleniyor.

İbre benzin diyor

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