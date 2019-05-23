İBB'nin müze ve sarnıçlarına yoğun ilgi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriİBB'nin müze ve sarnıçlarına yoğun ilgi
GeriEkonomi İBB'nin müze ve sarnıçlarına yoğun ilgi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
23.05.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

İBB'nin müze ve sarnıçlarına yoğun ilgi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İBB'nin müze ve sarnıçlarına yoğun ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müze ve sarnıçlarını bu yılın ilk 5 ayında bir milyon 370 bin 127 kişi ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) müze ve sarnıçlarının 2019'un ilk 5 ayında bir milyon 370 bin 127 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB'nin iştiraki Kültür AŞ ile Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü tarafında işletilen 6 müze ve 2 sarnıç yoğun ilgi gördü.

Kültür AŞ'nin işlettiği; Miniatürk'ü 303 bin 854, Topkapı'daki Panorama 1453 Müzesi'ni 228 bin 736, Türk Cumhuriyetlerinin çadırlarının bulunduğu Türk Dünyası Kültür Evleri'ni 46 bin 943 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, Yerebatan Sarnıcı'nı 651 bin 519, Şerefiye Sarnıcı'nı ise 72 bin 255 kişi gezdi.

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından işletilen Atatürk Müzesi 31 bin 103, İtfaiye Müzesi 8 bin 717, Aşiyan Müzesi de yılın ilk 5 ayında 27 bin kişi tarafından ziyaret etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Albayrak İVME Finansman Paketi'ni açıkladı
TOKİ'den 304 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı
Çin 600 kilometre hızla giden tren yapacak
Dünyanın en eskisi, İstanbul'da son... Haziran ayında bitiyor