İBB’den ÖHO sahiplerine müjde
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, oybirliğiyle aldığı kararla ‘Özel Halk Otobüsleri’nin (ÖHÖ) taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcular için belediyenin sübvansiyonunu yüzde 22.5 artırdı.
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü teklifi doğrultusunda İBB Meclis gündemine getirilen raporda, “Personel, amortisman, diğer sabit ve değişken giderlerin arması dolayısıyla taşımacılık yapan operatörlerin de maliyetlerinde artış olduğundan, ücret entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarına (Otobüs AŞ’nin yeni havalimanı ve Şehir Hatları AŞ’ninkiler hariç) ödenen sübvanse miktarlarının revize edilme ihtiyacı hasıl olmuş” ifadesiyle yer aldı.
‘TEKLİF KİMDEN’ TARTIŞMASI
Söz konusu teklifin oylanması öncesi söz alan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İBB öğrenci indirimlerinden kaynaklı dört yıldır Özel Halk Otobüsleri’nin giderlerini sübvanse ettiğini vurgulayıp, uzun zamandır İETT bilet ücretlerine zam yapılamadığını söyledi. Özel Halk Otobüslerinin artan maliyetlerinin karşılanması için her kullanım için bir sübvanse oranı olduğuna dikkat çeken Gökkuş, “Biz bunları, 70 kuruştan 92.5 kuruşa, 65 kuruştan 87.5 kuruşa, 60 kuruştan 82.5 kuruşa ve 55 kuruştan da 77.5 kuruşa çıkartarak belediyenin sübvanse etmesini gündeme getirdik. Burada bizim, belediye olarak ulaşımı finanse etmemiz, halkımızın hem kaliteli hem ucuz ulaşıma erişimini sağlamamız lazım. Ama hizmet aldığımız halk otobüslerini artan maliyetlerini bir şekilde karşılanması gerekiyor. Bu sübvanseler bunun için yapılmıştır” dedi.
CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise gündemin tek gerekçesinin CHP grubunun önerisi olduğunu savundu. CHP grubu olarak ek bir öneri yaptıklarını ancak suçlamalarla karşı karşıya geldiklerini söyleyen Balyalı, “Özel Halk Otobüsleri maliyetlerine göre sınıflandırılmış makul şekilde. CHP grubu olarak 10 kuruş arttırılarak A sınıfının 90 kuruş olmasını istemiştik. Kötü sözlerle karşılaştık kötü niyetli olmakla suçlandık. Yaptığımız tartışma sonrası AKP grubu, teklifi komisyona çekti. Bugün görüyoruz ki AKP bizim önerimizin daha da ötesine geçip 92.5 kuruşa çıkardı. Neden? Haftaya seçim var” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle