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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.06.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme

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İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme

Şehir Hatları AŞ ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle gemi ve sahada çalışan personele yüzde 28,04 oranında zam verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı. İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, Şehir Hatları AŞ ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla noktalandı.

Hidiv Kasrı’nda düzenlenen imza törenine İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan, İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası adına Genel Sekreter Av. Zekeriya Sancı, çalışanlar ile aileleri katıldı.

İmza töreninde konuşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Şehir Hatları'nın yüz yıla dayanan geçmişiyle en önemli toplu ulaşım şirketlerinden biri olduğunu, hizmet kalitesiyle de marka ve dünyaya da birçok örnek projeler ürettiğini belirtti.

Baraçlı, kendileri için en önemli unsurun sendikayla beraber ortak noktaya varabilmek olduğunu kaydederek, "İstanbul her geçen gün turizmi canlanan bir şehir. Şehir Hatları’nın önemi de hızlı bir şekilde artıyor. Biz de bunu göz önünde bulundurarak hem filomuzla ilgili hem de çalışanlarımızla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Onların gelişimine de sürekli olarak destek veriyoruz. İstanbul’da 25 yıldır devam eden kesintisiz bir hizmet var. Bu anlayış ve heyecanla çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte de İstanbul’a hizmet etmeyi Allah bizlere nasip etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Karahan, güzel bir çalışmayla hem İBB bütçesini hem işçileri düşünerek bir çalışma içerisinde olduklarına dikkati çekerek, "Uyum içerisinde bir çalışma ortaya koyduk. Gayet güzel bir sonuç ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bütün personelimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Şehir Hatları Genel Müdürü Güler, çalışanların yüzünü güldürmek için çok güzel bir çalışma yaptıklarını kaydederek, "Bu çalışmayı yaparken hem şirketinizde verdiğiniz emeğin karşılığı hem bu şirketin temsil ettiği manevi misyonun karşılanması hem de ücret dengesizliğini ortadan kaldırarak iş barışının sağlanmasını ön planda tuttuk. İnanıyoruz ki en iyisini ortaya koyduk hayırlı olsun" değerlendirmesini yaptı. Türkiye Denizcilik Sendikası Başkanı Mete, sözleşmenin çalışanlara ve iş yerine hayırlı olmasını diledi.

2 YIL GEÇERLİ OLACAK

İki yıllık süreci kapsayan sözleşmeyle gemi ve sahada çalışan personele yüzde 28,04 oranında zam uygulandı. Böylece, personel ücretlerine önemli oranda artış sağlandı.

İstanbul Şehir Hatları AŞ’ye bağlı gemi adamları ile iskele ve atölye personelini kapsayan sözleşme, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020'de geçerli olacak. İkinci yıl için çalışanların maaşlarına enflasyon oranında zam yansıtılacak. Ulusal bayram ve dini bayramları da içeren özel günlerde fazla mesai oranı yüzde 50’den yüzde 100’e; gemi adamlarının fazla çalışma saat ücretleri ise yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarıldı. Ücret dışındaki sosyal ödemeler için de artış sağlandı. Bu ödemeler de sözleşmenin 2. yılında enflasyon oranında artırılacak. 

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