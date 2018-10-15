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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
15.10.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

İBB Başkanı Uysal'dan "havalimanı otobüs ihalesi" açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, “Havalimanını işletecek İGA ile karşılıklı oturup konuştuk ve dedik ki, '10 yıl boyunca bu havalimanı alanı içerisindeki işletmede söz sahibi olan kuruluş olarak siz şu, şu yardımlarda bulunursanız, biz taşımadan elde edilecek geliri sizle de paylaşırız'. Onlarla bu görüşmeleri yaptık ve onlara da bir pay ayırdık."

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 3. Havalimanı'nda düzenlenen “Hedef 2023 Büyük Türkiye" zirvesine katıldı. Zirvenin “İletişim ve Taşımacılık" başlıklı panelinde bir konuşma yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 3. Havalimanı'nın otobüs ihalesi ile ilgili olarak, “İhalede yaptığımız iş aslında bizim iletişimde ortaya koyduğumuz performansın işi ne kadar hızlı ve güzel çözdüğüne örnek olacak.

Öncelikle özel sektör önde gitmeli ki, bu tür iletişim teknoloji anlamında onlar biraz daha hızlı mesafe alsın, yol alınsın. Ancak kamu gün geldiği zaman O ihalede yaptığımız iş, aslında bizim iletişimde ortaya koyduğumuz performansın işi ne kadar çözdüğünün örneği. Aslında özel sektör önde gitmeli ki bu tür iletişim, teknoloji gibi konularda hızlı mesafe alınsın. Ancak özel sektör belirli tereddütlerden dolayı adım atmıyorsa kamu bizzat kendisi adım atmalı.

Biz İstanbul'un 18 noktasından buraya otobüsle ulaşım konusunda ihale yaptık. İhale rakamlarına falan baktığımızda düşündüğümüz şeyler gerçekleşmedi. İptal ettik. Biz 468 milyon lira üzerinden burada 10 yıllık 150 otobüsün ihalesine çıktık, 475 milyon liradan bir konsorsiyum girdi ihale onlara kaldı. Biz dedik ki, bunlar ne düşünüyor? Rutin olarak gelen müşteriyi alacak, buraya getirecekler. Biz, 'ondan öte bir şeyler yapmalıyız, dünyanın en iyi havalimanı buraya yapıldı diyorsak buraya gelmek isteyenler de en iyi konforla buraya gelmeli' dedik. Daha sonra 702 milyon lirayla ihaleye çıktık. Tabii belediyemizin kuruluşu olan İstanbul Otobüs A.Ş. ihaleyi aldı" dedi.

"ONLARA DA BİR PAY AYIRDIK"
Mevlüt Uysal, "Havalimanını işletecek İGA ile karşılıklı oturup konuştuk ve dedik ki, '10 yıl boyunca bu havalimanı alanı içerisindeki işletmede söz sahibi olan kuruluş olarak siz şu, şu yardımlarda bulunursanız, biz taşımadan elde edilecek geliri sizle de paylaşırız'. Onlarla bu görüşmeleri yaptık ve onlara da bir pay ayırdık. Sistem 29 Ekim'e yetişiyor. İstanbul'da 3. havalimanı açıldıktan sonra buraya gelmek isteyen bir yolcu evinden akıllı telefonuna, bilgisayarına baktığında en yakın nereden otobüs kalkıyor görecek. Bu sistem, yolcuyu en iyi şekilde karşılayan, iletişimi en düzgün şekilde yapan muaviniyle, şoförüyle konforlu bir araçla alıp havalimanına getirecek" diye konuştu.


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