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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.01.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

IAB Türkiye 5. olağan genel kurulu gerçekleşti

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IAB Türkiye 5. olağan genel kurulu gerçekleşti

Dijital reklamcılık sektörünün önde gelen meslek örgütü IAB Türkiye’de yeni Yönetim Kurulu seçildi. Son 3 dönemdir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Neslihan Olcay başkan seçildi.

 

IAB Türkiye 5. Olağan Genel Kurulu’nu 16 Ocak 2019’da gerçekleştirdi. Faaliyet raporunun sunulmasının ardından 2019-2020 Dönemi’nde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimine geçildi. Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu’nda Neslihan Olcay Başkan seçildi. 2015 yılından bu yana 2 dönemdir başkanlığı yürütmekte olan ve Genel Kurul’da söz alan Dr. Mahmut Kurşun, geride kalan iki senede yapılan çalışmaları değerlendirirdi. Konuşmasında iki yıl boyunca Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurullarında görev alan üyelere teşekkür eden Dr. Mahmut Kurşun, yaptığı konuşmada “Dijitalin en büyük reklam mecrası olacağı günler çok yakın.  Başkanlığı üstlendiğim dönemde ölçümleme, marka güvenliği, insan kaynağı, reklam engelleyiciler, veri, kişisel verilerin gizliliği vs gibi birçok konuda çalıştık. Bunlardan en önemlisi ise “Dolaysız Marka Ekonomisi”. Bu öyle bir ekonomi ki, küçücük işletmeler kocaman devlerle rekabet edebiliyor.” dedi. Kurşun sözlerini bitirirken yeni IAB Türkiye yönetimine başarılı, verimli bir dönem diledi ve “Hep birlikte sektörümüzü geliştirecek, güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi sürdürülebilir ve kontrollü büyüme olacak” dedi.

Derneğin yeni başkanı olarak görev alan Neslihan Olcay, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında çalışma hayatına başlayan Neslihan Olcay, 1995-2010 yılları arasında Initiative Media, Universal McCann ve Mindshare gibi global medya ajanslarında planlama uzmanlığından yönetici ortaklığa kadar farklı roller üstlendi. Olcay, 2010-2017 yılları arasında GroupM çatısı altındaki medya ajanslarından biri olan Maxus’un CEO’su olarak görev yaptı. Halen aynı çatı altında Wavemaker CEO’luğunu yürütmekte olan Neslihan Olcay, yakın zamana kadar eş zamanlı olarak GroupM Türkiye Chief Digital Development Officer’lığı görevini de sürdürüyordu. 2011 yılından bu yana IAB Türkiye Eğitim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı da yapmakta olan Olcay, aynı zamanda IAB Avrupa Eğitim Komitesi başkanlığını da yürütmektedir.

IAB Türkiye görev dağılımı şöyle oldu:

Yönetim Kurulu

  • Başkan:

Reklamcılar Derneği - Neslihan Olcay

  • Başkan Yardımcıları :

Reklamverenler Derneği - Ayşen Akalın,

Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş - Selim Gülmen

  • Üyeler

Akbank T.A.Ş.  - Murat Göllü

Ciner Yayın Holding A.Ş. - Dr. Mahmut Kurşun

Demirören İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. - Rima Erdemir

Doğuş Yayın Grubu A.Ş - Yakup Erdoğan

Estetik Yayıncılık A.Ş. - Erhan Acar

Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic.Ltd. Şti. - Cemal Burak Yılmaz

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.  - Yeşim Öztekin

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.  - Bülent Ayanoğlu

Logaritma Internet ve Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti. - Ekin İlyasoğlu Muslu

Netcom Medya A.Ş. - Zeynep Taptık Bilgen

Optimum Media Direction Medya Hizmetleri Anonim Şirketi - Atakan Demirci

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Burak Ertaş

Up İletişim Ve Medya Hizmetleri A.Ş. - Atakan Kural

Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş. - Erdem Günay

Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. - Ayşe Ketenci

Yıldız Holding A.Ş. - Didem Doğan

Zer Merkezi Hiz. ve Tic. A.Ş.  - Emrah Ateş

  • Yedek Üyeler

Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. - İlkan Gökyılmaz

Tooplay İnternet Reklam Hiz. Tic. A.Ş. - Selim Topaloğlu

Ph Reklam Danışmanlık San. Tic. A.Ş.  - Cüneyt Devrim

Demirören Tv Holding A.Ş  - Vadi Dipçin

Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji San. Tic. A.Ş. - Aytek Açık

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. - Banu Çelikkaya

Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - Leyla Akcan

  1. Garanti Bankası A.Ş. - Sezin Gül Tanrıverdi

Pınar Su Tic.A.Ş - Mutlu Aytemur

L'oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. - Sinem Sandıkçı

Denetim Kurulu

  • Üyeler

Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elk. Bilg. ve Haberleşme Hiz. A. Şti. - Orsan Erksoy

Ing Bank A.Ş. - Elif Terzi Tezel

Rafineri Reklamcılık Hiz. Tic.A.Ş. - Serkan Parker

  • Yedek Üyeler

SEM Internet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. - Latif Ali Yılmaz

MG Medya Yayıncılık Hizmetleri Tic. A.Ş. - Gönül Sayan Birkiye

Mccann Erickson Reklamcılık A.Ş. - Melda Barkın

Disiplin Kurulu

  • Üyeler

      Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elk. Bılg. Ve Haberleşme Hız. A. Şti. - Orsan Erksoy

Proses Dizayn Ve Tanıtım Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Coşkun Yeşilbaş

Admatic Medya A.Ş. - Savaş Yılmazer

  • Yedek Üyeler

Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. - Ömer Umut Güleç

Sesliharfler Reklam Tanıtım Ve Yayın Hizm. San Ve Tic. A.Ş. - Görkem Uraz

Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş - Efe Volkan

IAB Türkiye Hakkında

47 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive Advertising Bureau), tüm dünyada interaktif reklamcılığın gelişmesi, reklam yatırımlarından daha fazla pay alması için çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve medya ajanslarına interaktif iletişimin katma değerini anlatıyor. Kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlıyor. Merkezi Amerika da bulunan IAB’nin, Avrupa’daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine ediliyor. IAB Türkiye, dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlarında düzenleme yapmak üzere 23 sektör temsilcisi tarafından, 2007’de bir platform olarak kuruldu ve 2011 Temmuz ayında dernekleşme sürecini tamamladı. IAB Türkiye’nin şu an 155 üyesi

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