Hyundai Motor'un bilançosunu Çin etkiledi
Çin otomobil piyasasındaki daralma Hyundai Motor'a zarar ettirdi
Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor, analistlerin kar beklentilerine rağmen Çin piyasasında otomobil satışlarının azalmasıyla geçen yılın dördüncü çeyreğinde net zarar açıkladı.
I/B/E/S Refinitiv verilerine göre Kia Motors Corp ile birlikte dünyanın beşinci otomobil üreticisi olan Hyundai, dördüncü çeyrekte 14 analistin 784 milyar won kar beklentilerine rağmen 129.8 milyar won (114.95 milyon dolar) net zarar açıkladı.
Hyundai'nin faaliyet karı yüzde 35 düşerek 501 milyar wona gerilerken, satışları yüzde 5 artarak 25.67 trilyon wona yükseldi.
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