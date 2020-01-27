Hüseyin Özdilek kimdir? Acun Ilıcalı'nın yardım kampanyasında dikkat çekti

1950 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya gelen Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek katıldığı bir toplantıda özgeçmişi hakkında bilgi veren hayatından kesitler sundu. Hüseyin Özdilek ufak yaşta kardeşleriyle öksüz kaldığını, babaannesi, annesi ve iki kız kardeşi ile birlikte yaşamlarını sürdürdüklerini anlattı.

Ufak yaşlardan itibaren tütün tarlasında ve kiremit fabrikasında çalıştığını, pazar yerlerinde ve kahvehanelerde çakmak taşı sattığını, bisikletle su dağıtımı yaptığını dile getiren Özdilek, 15 yaşından Tokat Erbaa’dan Bursa’ya taşındıklarını, dayısının havlu mağazasında çalışmaya başladığını söyledi. Ulu Cami ve Orhangazi Camii arasındaki dükkanlarda 1967’den 1971’e kadar 18 bin lira sermayeli bir evi satarak havlu mağazası açtıklarını aktaran Özdilek, sabahtan akşama kadar işini haz alarak yaptığını dile getirdi. Bir iş adamının ‘Hayat mücadele değildir, Mücadele hayattır’ sözünü hatırlatan Özdilek, “İnsan yokluk çekebilir, ekmeğiniz bile olmayabilir. Ama ertesi gün mücadeleye devam ederek o ekmeği bulmak zorundasınız. Yorulabilirsiniz ancak hangi iş olursa olsun çalışmaktan kaçmayın. Kimsenin önüne hayat altın tepside sunulmuyor. Babanız tarafından altın tepsi de sunulsa dahi onu doğru sevk ve idare edemezseniz hazıra hazine dayanmaz. Helal kazancın peşinden koşun. İşinizi de severek ve isteyerek yapın. Şükretmesini bilmeyen insan mutluluğu yakalayamaz. Şükretmek için önümüzde çok örnek var. Suriyeli komşularımızı görüyoruz. Ülkemize çok şey borçluyuz. Bizden önceki nesillerin vergileriyle yapılan okullarda bedava okuduk, yollarında yürüdük, hastanelerinde tedavi olduk. Bizler de sonraki nesillere müreffeh, bilimde ve teknolojide gelişmiş ülke bırakmak hepimizin görevidir” dedi.“