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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
22.05.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Hürriyet’te bayrak değişimi

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Hürriyet’te bayrak değişimi

HÜRRİYET’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, görevi dün Fikret Bilâ’dan teslim aldı.

Deneyimli iki gazeteci Hürriyet’in fark yaratan haberciliğinin güçlenerek süreceğini vurguladı. Fikret Bilâ, bu dönemin meslek hayatının gururla anacağı en güzel dönemlerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gündem oluşturan, ses getiren haberlere imza attık. İnsanların yaşamına dokunan, haksızlıkları, adaletsizlikleri gündeme getiren, ısrarla gündemde tuttuğumuz konularda uygulamaları değiştiren bir gazetecilik anlayışıyla çalıştık. En büyük, en değerli gazetecilik ödüllerini aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Yayın yönetmenliği görevine gelen Vahap Munyar’ın meslek ilkelerine verdiği öneme dikkat çeken Bilâ, “Vahap Munyar, haberlerini ve yazılarını dikkatle izlediğim, ekonomi gazeteciliğinin en başarılı isimlerinden biridir. Gazetecilik ilkelerini her zaman özenle koruyan değerli dostum Vahap Munyar’la çok başarılı haberlere imza atacağınızdan, Hürriyet’i daha iyi yerlere taşıyacağınızdan eminim” dedi.

HÜRRİYET FARKI SÜRECEK

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da yeni dönemde Hürriyet’in etkili haberciliğini sürdüreceğini söyledi: “Fikret Bilâ’yla dostluğumuz çok eski dönemlere dayanıyor. Milliyet’te aynı dönemde birlikte çalışmıştık. Yıllar sonra Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni olduğunda çok sevindim, hep en iyi seçeneklerden biri olduğunu düşündüm. En rahat konuşabildiğim, dostça sohbet edebildiğim meslektaşlarımdan biri oldu. Hürriyet’in Demirören Ailesi’ne geçmesinin ardından böyle bir görev değişimi gündeme geldi. Fikret Bilâ’dan aldığımız bayrağı, birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Yapacağımız iş, haberciliğimizi sürdürmek.”

VAHAP MUNYAR KİMDİR?

Hürriyet’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, 1958 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1980’de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu (şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi. Üniversitede öğrenciliği sırasında, 1978’de bir arşivde gazete keserek mesleğe ilk adımı attı. 1979’da Anka Ajansı’nın İstanbul ofisine geçti. 1984’te Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’ne muhabir olarak girdi. Hürriyet’te iken Başbakanlık Basın Yayın’ın bursuyla 6 aylığına İngiltere’ye dil eğitimine gitti. Dönüşünde (Mayıs 1987) yeni kurulan Söz gazetesinin 4 yazı işleri müdüründen biri oldu. Aynı yılın kasım ayında geçtiği Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde 5 yıl görev yaptı. Ekim 1992’de Hürriyet’e Ekonomi Müdür Yardımcısı göreviyle döndü. Sonra Hürriyet Ekonomi Müdürü oldu. Bu görevini 15 yıl aralıksız sürdürdükten sonra köşe yazarlığına devam etti. Munyar, meslektaşı Emine Munyar’la evli. Kızı, ABD’de müzik eğitimini tamamladı. Vahap Munyar, 2002 yılından bu yana yönetiminde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) halen başkanvekili olarak görev yapıyor.

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