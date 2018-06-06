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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
06.06.2018 - 23:59, Son Güncelleme:

Hürriyet’in Başkanı Erdoğan Demirören

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Hürriyet’in Başkanı Erdoğan Demirören

HÜRRİYET Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul toplantısını dün gerçekleştirdi. Genel Kurul’da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Erdoğan Demirören yönetim kurulu başkanlığına, Yıldırım Demirören yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçilirken, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç (bağımsız üye), Orhan Kırca (bağımsız üye) yönetim kurulu üyeleri oldu.

Dün ayrıca Doğan Gazetecilik AŞ’nin de Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da yapıldı. İstifaların kabul edildiği toplantıda yeni yönetim kurulu oylandı ve seçildi. Yönetim kurulu şöyle oluştu: Erdoğan Demirören (Yönetim Kurulu Başkanı), Yıldırım Demirören (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Meltem Demirören Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç (bağımsız üye), Orhan Kırca (bağımsız üye).

Hürriyet’in Başkanı Erdoğan Demirören

DEMİRÖREN MEDYA’DA REKLAM GRUP BAŞKANLIĞINA TANKUT KARAHAN GETİRİLDİ
DEMİRÖREN Medya Grubu’nun Reklam Grup Başkanlığı’na DTVH Reklam Grup Başkanı Tankut Karahan getirildi. İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak olan Karahan, Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, Fanatik, Euro D, TV ve Radyo şirketleri ile dijital iştiraklerinin reklam satışından ve Medyanet şirketinin tüm çalışmalarından sorumlu olacak.

Hürriyet’in Başkanı Erdoğan Demirören

Demirören Medya adına İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal tarafından yapılan açıklamada, Tankut Karahan’ın ataması ile şirketin sinerjik büyümesinin hedeflendiği vurgulandı. Diğer taraftan Bülent Ayanoğlu, Demirören Medya Grubu bünyesindeki tüm dijital yayınlardan sorumlu Dijital Medya Direktörü ve Hürriyet İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başlarken, Salih Zeki Sarıdanişmet DHA Genel Müdürü olarak atandı. Hilmi Erkal da Hürriyet Finans Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

 

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