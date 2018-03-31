Hürriyet’e ‘Emek Dostu’ ödülü
TÜRK Metal Sendikası, 55. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediği törende “Emek Dostu” gazetecilere ödül verdi. Hürriyet Gazetesi Muhabiri Hacer Boyacıoğlu da “Emek Dostu Gazeteci” ödülüne layık görüldü.
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak gecede yaptığı konuşmada, Türk Metal’in 203 bin üyesiyle dev bir çınara dönüştüğünü vurguladı. Ocak ayında da MESS ile toplu sözleşme imzaladıklarını söyleyen Kavlak, “Bu toplu sözleşme yüzyılın sözleşmesi oldu” dedi. Geceye katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise taşeronla ilgili çalışmaların son noktaya geldiğini söyledi. Sarıeroğlu “İnşallah pazartesi itibarıyla sonuçlandırmış olacağız. Merkezi bütçeyle düzenlemiş olan kamu kurum ve kuruluşlarımızda personel çalıştırma ihaleleri kapsamındaki tüm taşeron kardeşlerimizin kadroya geçişiyle ilgili süreçlerimizi İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sağlıklı bir şekilde yürüttük” dedi.
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