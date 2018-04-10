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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.04.2018 - 22:14, Son Güncelleme:

Hürriyet ve iş dünyası Bodrum’a çıkarma yapıyor

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Hürriyet ve iş dünyası Bodrum’a çıkarma yapıyor

HÜRRİYET gazetesi yazarları ve iş dünyası Türkiye’nin turizm alanında en önemli şehirlerinden biri olan Bodrum’a bugün çıkarma yapıyor. Hürriyet gazetesi tarafından Nef ve Çağdaş Holding’in sponsorluğunda Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen  “Bodrum Ekonomi Zirvesi” saat 10.00’da Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Zirvede şehrin sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri paylaşılacak.

İki oturumdan oluşan Bodrum Ekonomi Zirvesi’nde ilk oturum Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konuşacak. Bodrum’daki gayrimenkul projeleri ve turizm yatırımlarının öne çıkacağı oturumda özellikle yaz aylarında artan nüfus ile ilgili çözüm önerileri paylaşılacak.

Türkiye ve Bodrum ekonomisinin konuşulacağı 2’nci oturumu ise Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent yönetecek. Panelde konuşmacı olarak Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Hürriyet Ekonomi Yazarı Elif Ergu, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros ve DenizBank Ege Bölge Müdürü Semih Şenbakar yer alacak.

ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR

- 164 bin olan nüfusun bir yıllık ortalamada 550 bine çıkması ve bunun kayıtlı olmaması.

- Yazın otellerin kapanmasıyla geri dönen nitelikli personelin bir sonraki yaz kaybedilmesi.

- ‘Bodrum’da ne yapsan kazanırsın’ mantığıyla açılan ancak bir yıl geçmeden kapanan şirketler.

- Nüfus artışla birlikte yaşanan trafik sıkışıklığı.

- Büyük şehir yayasıyla özellikle turizm bölgelerinde yaşanan sıkıntıların ekonomiye yansımaları.

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