Hürriyet ve iş dünyası Bodrum’a çıkarma yapıyor
HÜRRİYET gazetesi yazarları ve iş dünyası Türkiye’nin turizm alanında en önemli şehirlerinden biri olan Bodrum’a bugün çıkarma yapıyor. Hürriyet gazetesi tarafından Nef ve Çağdaş Holding’in sponsorluğunda Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Bodrum Ekonomi Zirvesi” saat 10.00’da Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Zirvede şehrin sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri paylaşılacak.
İki oturumdan oluşan Bodrum Ekonomi Zirvesi’nde ilk oturum Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konuşacak. Bodrum’daki gayrimenkul projeleri ve turizm yatırımlarının öne çıkacağı oturumda özellikle yaz aylarında artan nüfus ile ilgili çözüm önerileri paylaşılacak.
Türkiye ve Bodrum ekonomisinin konuşulacağı 2’nci oturumu ise Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent yönetecek. Panelde konuşmacı olarak Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Hürriyet Ekonomi Yazarı Elif Ergu, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros ve DenizBank Ege Bölge Müdürü Semih Şenbakar yer alacak.
ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR
- 164 bin olan nüfusun bir yıllık ortalamada 550 bine çıkması ve bunun kayıtlı olmaması.
- Yazın otellerin kapanmasıyla geri dönen nitelikli personelin bir sonraki yaz kaybedilmesi.
- ‘Bodrum’da ne yapsan kazanırsın’ mantığıyla açılan ancak bir yıl geçmeden kapanan şirketler.
- Nüfus artışla birlikte yaşanan trafik sıkışıklığı.
- Büyük şehir yayasıyla özellikle turizm bölgelerinde yaşanan sıkıntıların ekonomiye yansımaları.
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