Hürriyet Oto rüya takımının ilk yazıları yayında!

Tamamen yenilenen kadrosuyla otomotiv sektörünün referans içerik sitesi olmayı hedefleyen Hürriyet Oto’nun ‘Rüya Takım’ olarak adlandırılan yeni yazarlarının ilk yazıları yayınlandı. Oyak Otomotiv Grubu eski Başkanı ve duayen otomotivci Celal Çağlar, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve eski CEO’su Eşref Biryıldız, Bridgestone Dünya Başkan Yardımcısı Hakan Bayman, İstanbul Park pistinin ve Intercity’nin sahibi Vural Ak, Borusan Otomotiv eski Kurumsal İletişim Direktörü Fatma Tüker, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanvekili Zeynep Fidan Soysal ve Autobest üyesisi usta gazeteci Okan Altan’ın yazılarını aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
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