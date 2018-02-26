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Hürriyet Oto rüya takımının ilk yazıları yayında!

Hürriyet Haber
26.02.2018 - 16:11 | Son Güncelleme:

Hürriyet Oto’nun yeni yazarlarının ilk yazıları yayınlandı. Rüya takımın yazılarına ulaşmak için Hurriyet Oto'dan 'YAZARLAR' kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz...

Tamamen yenilenen kadrosuyla otomotiv sektörünün referans içerik sitesi olmayı hedefleyen Hürriyet Oto’nun ‘Rüya Takım’ olarak adlandırılan yeni yazarlarının ilk yazıları yayınlandı. Oyak Otomotiv Grubu eski Başkanı ve duayen otomotivci Celal Çağlar, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve eski CEO’su Eşref Biryıldız, Bridgestone Dünya Başkan Yardımcısı Hakan Bayman, İstanbul Park pistinin ve Intercity’nin sahibi Vural Ak, Borusan Otomotiv eski Kurumsal İletişim Direktörü Fatma Tüker, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanvekili Zeynep Fidan Soysal ve Autobest üyesisi usta gazeteci Okan Altan’ın yazılarını aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Celal ÇAĞLAR yazıyor … Yepyeni bir araç yapmaya nereden başlamalı?

 

Eşref BİRYILDIZ yazıyor … Şimdi endişe etme sırası Emre’de!

 

Fatma TÜKER yazıyor … İLET-İŞİM

 

Hakan BAYMAN yazıyor … Otomobiller değişiyor ya lastikler…

 

Okan ALTAN yazıyor … Sürücüsüz otomobillerin şifresi: V2X

 

Vural AK yazıyor … Festival diyoruz ama çok daha fazlası

 

Zeynep Fidan SOYSAL yazıyor … Tesla’nın uzaydaki aracından Yaşar Usta’nın tamirhanesine!

 

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https://www.hurriyetoto.com/yazarlar

Etiketler: hurriyetoto , emre özpeynirci , gazetehaberleri
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