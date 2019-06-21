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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hürriyet Ekonomi’ye ‘En İyi Röportaj’ ödülü

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Hürriyet Ekonomi’ye ‘En İyi Röportaj’ ödülü

EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin (EGD) gerçekleştirdiği ‘Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl 11.’si gerçekleşen Başarı Ödülleri’nde Hürriyet Ekonomi Muhabiri Hülya Güler, Cağlar Grup Başkanı Cavit Çağlar ile yaptığı ‘Hafifledim mutluyum’ başlıklı haberi ile ‘Yılın Röportajı’ ödülüne layık görüldü.

15 dalda ödül verilen törene, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’in yanı sıra Cavit Çağlar, Abdulkadir Konukoğlu, Didem Dinçer Başer, Yeşim Şimşek, Serkan Öztürk gibi isimlerin de yer aldığı çok sayıda iş insanı ve medya mensubu katıldı. Kandilli Cemile Sultan Korusu’nun katkıları Garanti BBVA’nın ana sponsorluğu, Turkcell’in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding’in co-sponsorluğunda gerçekleştirilen törende konuşan Nureddin Nebati, ekonomi basının ülke gündeminin yansıtılması açısından önemine değinerek, “Basında görev alan, yazan ve objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerli kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye’ye karşı oluşturulmuş olan büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır” dedi.

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