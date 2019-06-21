Hürriyet Ekonomi’ye ‘En İyi Röportaj’ ödülü
EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin (EGD) gerçekleştirdiği ‘Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl 11.’si gerçekleşen Başarı Ödülleri’nde Hürriyet Ekonomi Muhabiri Hülya Güler, Cağlar Grup Başkanı Cavit Çağlar ile yaptığı ‘Hafifledim mutluyum’ başlıklı haberi ile ‘Yılın Röportajı’ ödülüne layık görüldü.
15 dalda ödül verilen törene, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’in yanı sıra Cavit Çağlar, Abdulkadir Konukoğlu, Didem Dinçer Başer, Yeşim Şimşek, Serkan Öztürk gibi isimlerin de yer aldığı çok sayıda iş insanı ve medya mensubu katıldı. Kandilli Cemile Sultan Korusu’nun katkıları Garanti BBVA’nın ana sponsorluğu, Turkcell’in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding’in co-sponsorluğunda gerçekleştirilen törende konuşan Nureddin Nebati, ekonomi basının ülke gündeminin yansıtılması açısından önemine değinerek, “Basında görev alan, yazan ve objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerli kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye’ye karşı oluşturulmuş olan büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır” dedi.
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