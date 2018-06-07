Hürriyet ekonomiye 4 ödül
EKONOMİ Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından Türk Telekom ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkılarıyla gerçekleştirilen ‘Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ törenle sahiplerini buldu. Hürriyet gazetesi düzenlenen törenden 4 ödülle döndü.
“Yılın Söyleşi” ödülü “Yabancı sınırsız yerli işsiz” haberiyle Ceyhun Kuburlu’nun oldu. “Esen Salihoğlu” özel ödülü “Mağdurlar vadisi” haberiyle Gülistan Alagöz’ün olurken, “İnternet Ekonomi Haberi” ödülü “Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki evi ortaya çıktı” haberiyle Kazım Ataer ve Dinçer Gökçe’nin oldu. Ceren Boztepe ise “Zehirleyen Güzellik” haberiyle Jüri Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.
Gece de diğer ödül alan isimler ise şöyle:
“Ekonomi Haberi (TV) ödülü CNN Türk Sinem Yöndem, Halil Kahraman, Yerel Basın Ödülü Refleks Gazetesi’nden Başar Şeker, Köşe Yazarı ödülü Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş, Ekonomi Programı (TV) ödülü NTV-Sokağın Ekonomisi, Yılın Araştırma Haberi ödülü Türkiye Cabir Turgut, Jüri Teşvik Ödülü Para dergisi Eda Gezmek, Nezih Demirkent Özel Ödülü Dünya gazetesi Selenay Yağcı, Namık Ahıska Özel Ödülü Türkiye gazetesi Ömer Temür, Bülent Yardımcı Özel ödülü Bloomberg HT İrfan Donat, Esen Salihoğlu Özel Ödülü Cumhuriyet Şehriban Kıraç, Türk Telekom Özel Ödülü Sabah Timur Sırt.”
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