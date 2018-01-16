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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Ekonomi >Hürriyet Ekonomi Zirvesi>Zirveye Kimler Katıldı?

Zirveye Kimler Katıldı?

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 14:10 | Son Güncelleme:

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  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Baş
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Sargın
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Rüzgar
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Kaya
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özden Sever
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Çenberci
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sönmez Bekdemir
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çömez
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Çıpa
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Paçalı
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Karlahan
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şener
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Onur Çon
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Tüm
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cevahir Çakmak
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkuş
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kozlucalı
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Ersoy
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ataç
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Erşan
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özbek Birav
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Can Gülmezgil
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Sıvacı
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çakmak
  • Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özbek
  • Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman
  • Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları yetkilisi Eşref Özdemir
  • Bandırma Özel Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sevinç
  • Bantaş Bandırma Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erdan
  • Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi yetkilisi Şerif Nur Baykal
  • Bupiliç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Kula
  • Ekin Ata Nakliyat Müdürü Mulla Avcı
  • Eti Maden Bandırma Fabrikaları Müdürü Münir Yahşi
  • Hicri Ercili Kiymevi Madde Genel Müdürü Murat Ercili
  • Hidrojen Peroksit Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Düzmekik
  • Kurtsan Medikal Genel Müdürü Kurtulmuş Temur
  • Kyzikos Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Celil Görener
  • Mauri Maya Sanayi yetkisili Deniz Pala
  • Mirap Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Kafal
  • Paksan Makina Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Can
  • Yemmak Makina Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yırtımcı
  • Yemtar Makina Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çolak
  • Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy
  • Torunlar Gıda Şube Müdürü Faruk Torun
  • B Gıda Şube Müdürü Kadir Akçalı
  • Canel Münip Çoker Madencilik Müdürü Enver Eren
  • Edinler Gıda Şirket Müdürü Ahmet Edin
  • Baha Tarımsal Müdürler Kurulu Başkanı Bahadır Ölçüm
  • Bandırma Has Un Fabrikası Müdürü Öztürk Toru
  • Bandırma Mermer Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Öztürk
Etiketler: Zirve , EKONOMİ

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