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Yatırım için 81 ilde organizasyon yapalım

Hürriyet Haber
06.07.2017 - 17:04 | Son Güncelleme:

Hürriyet’in Türkiye’nin kalkınması ve Anadolu’nun ayağa kalkması ile ilgili çok özel bir proje başlattığını ifade eden Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, “Dünyada ve ülkemizdeki ekonomik durgunluğun önünün açılabilmesi, canlandırılabilmesi için Türkiye’nin 81 ilinde Hürriyet ile birlikte işadamları ile bir araya geleceğiz. Bu yüzden Hatay’da düzenlenen Ekonomi Zirvesi’ne Taş Yapı olarak sponsor olduk.

Türkiye’nin en büyük basın grubuna da bu anlamda sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiyenin buna ihtiyacı vardı. Bu organizasyona destek olan ve öncülük eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a da ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Medeni cesaret gösterdi” dedi. İşadamlarının Türkiye’de yaşanan gelişmelerden dolayı moralinin sıfır olduğunu ancak hala yatırım yapmak istediğine dikkat çeken Turanlı, “Çalışanlarımız işten çıkarmak istemiyoruz. Birçok sıkıntı var ve bu sıkıntıları yani kendimizi anlatmak için yapacağımız en güzel etkinlikler bunlardır. Türkiye’nin 81 ilinde işadamlarının yaşadığı sıkıntıları duyurmak ve yatırımları arttırmak için Hürriyet ile beraber bu organizasyonları yapmak istiyoruz. Ancak burada 81 ilde örgütlenen ticaret ve sanayi odalarına sesleniyorum. Türkiye’nin önünün açılması için siz de elinizi taşın altına koyun” dedi. Türkiye’deki ekonomik krizin ellerini, ayaklarını titrettiğine dikkat çeken Emrullah Turanlı, “Maalesef her gün yeni sıkıntılar çıkıyor. Ancak işadamları olarak bu sıkıntıların aşılması için gerekini yapmalıyız. Bunun için ise kanunlara ihtiyacımız var. Bir ülkenin kalkınması için 50 yıllık kanunlar gerekiyor. 6 ayda bir kanun değişmemeli. Yatırım için bunlar şart. Geleceği bilmemiz gerekiyor. Yatırımı kanunlara göre yapıyoruz. Ama 6 ay sonra kanun değişiyor. Yatırım yaparken belediyelerin, bakanlıkların kapısına gidiyoruz. Her yerde önümüz tıkanıyor” ifadelerini kullandı.

Bir işadamı olarak Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiği bu dönemlerde yatırımlarına devam etmek istediğinin altını çizen Turanlı, “Hatay’a da yatırım yapmak istiyorum. Başkan yatırım yapılacak desin. İhaleye çıksın. Ben de katılacağım. İşadamları olarak kabuğumuza kapanmayalım. Biz yatırım yapmak istiyorsak işte başkan burada. Hatay’da yatırım yapmak istiyorsak başkan önümüzü açacaktır. Bütün derdimiz 80 milyonluk ülkemiz. Sabah bir kalkıyoruz dolar yükselmiş. Ama korkmayacağız. Anadolu’nun 81 ilinde işadamlarının yatırım yapması için belediyelerin ve kamunun onların önünü açması gerekiyor” diye konuştu.

Etiketler: Ekonomi zirvesi , Taş Yapı
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