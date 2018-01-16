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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gözde Yatırım Merkezi Oldu

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:

Zirvede konuşan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, dünya ekonomisindeki gelişimi başarılı kentlerin ve bölgelerin belirlediği yeni ekosistemde Bandırma’nın coğrafi yapısı ve lojistik gücüne bağlı olarak hızla artan sanayisi ile dikkat çeken bir bölge haline geldiğini söyledi.

Bandırma’nın günümüzde Bursa, İstanbul gibi Marmara Bölgesi’nin sanayicileri ve yatırımcılarının gözde yatırım merkezi durumuna geldiğini belirten Kılkışlı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bandırma OSB yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumda. Bandırma OSB çok yakında yeni yatırımcılara açılacak olan 2’nci Etap OSB ve açılması planlanan metal OSB ile Bandırma’nın mevcutta sahip olduğu potansiyel ile büyük bir sanayi şehiri olacağını gösteriyor. En yüksek kurumlar ve gelir vergisi ödeyen mükellef sıralamalarında ilk 100’e Bandırma firmaları giriyor. En fazla sigorta primi ödeyen ve istihdam sağlayan, şehirleşme oranına göre birçok ilden daha üst sıralarda yer alması artık Bandırma’nın sınır tanımayan bir ilçe olduğunu gösteriyor.

Sanayileşerek büyüyen şehrimizde hızlı nüfus artışı ve genç nüfusun fazla olmasına karşılık teknik eleman ve ara eleman sayısının az olmasından dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. Yeni açılacak sanayi bölgelerimizde sanayicinin talebine göre belirlenecek alanlarda eğitim verecek ve iş başı eğitimlerle desteklenecek meslek okullarının açılması bölge insanının bölgede gerekli iş gücüne göre eğitilmesini sağlayacaktır.”

Bandırma’nın gelişmesini istediklerini söyleyen Kılkışlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim istiyoruz, sürdürülebilir kalkınma ile birlikte ekonomik gelişmişlik istiyoruz, istihdam ve yaşanılabilir bir çevre istiyoruz. Bunların hepsinin bir düzen içinde olabilmesi için yatırımcılarımızdan çevreye duyarlılık, yerel yöneticilerimizden artan nüfusa cevap verebilecek altyapı ve şehirleşme çalışmaları, siyasi otoritelerimizden de devletimizin desteğini bekliyoruz.”

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin ise dünya çapında, şehirlerarası rekabetin ülkeler arasındaki rekabetten çok daha şiddetli ve yüksek düzeyde olduğunun görüldüğünü belirterek, “Dünyada yaklaşık 2 milyon 700 bin şehir, 3 bin büyük şehir, 460 metropol şehir sürekli birbirleriyle rekabet halindedir. 2025 yılına kadar da bu şehirlerin 26’dan fazlası akıllı şehir olacak. Küreselleşme etkisiyle dünyanın pek çok ülkesindeki yüzlerce şehir isimlerini duyurma ve küresel ekonomiden daha fazla yararlanmanın yollarını aramaktadır. İnternetin ortaya çıkışı, küresel yatırım imkânlarının artışı ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler şehirler arasındaki bu küresel rekabeti daha da şiddetlendirmiştir. İnternet sayesinde şehirler daha fazla görünürlük kazanırken, ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler dünyanın uzak bölgelerine gerçekleştirilen seyahatlerin sürelerini kısaltmış ve kolaylaştırmıştır. Diğer yandan küresel yatırım ortamının oluşması da, yatırımcıları dünyanın her köşesinde kolayca ve hızlı bir şekilde yatırım yapabilme imkânına kavuşturmuştur. Bu gelişmeler, birçok şehir için muazzam fırsatlar yaratmıştır” diye konuştu.

Etiketler: Bandırma , Sanayi , lojistik bölgeler

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