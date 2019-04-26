Hurma fiyatları düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHurma fiyatları düştü
GeriEkonomi Hurma fiyatları düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
26.04.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Hurma fiyatları düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hurma fiyatları düştü

Samsun'da hurma fiyatları geçen seneye oranla düştü.

Ramazan ayının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan hurma, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Kuruyemişçiler tezgahlarını çeşit çeşit hurmalarla süslerken, zam beklenen hurma fiyatlarında düşüş olduğu gözlendi. Satıcılar, vatandaşların bu darboğazda hurma yiyebilmesi için fiyatlara zam yapmadıklarını ve geçen seneden daha düşük fiyatlara satış yaptıklarını söylediler.

Hurma satışlarında hareketliliğin başladığını ifade eden Semih Can Doğanay, “Bu sene de hurma satışları Ramazan’a kısa bir süre kala başladı. Her bütçeye göre hurma satışı yapıyoruz. İran, Medine, Bağdat, Irak hurması var. İnsanlar en çok Medine hurmasına ilgi gösteriyor. Onun da fiyatı geçen seneye göre bayağı düştü. Enflasyonla mücadele kapsamında kendi kar marjlarımızdan kısarak hurma fiyatlarını geçen senenin fiyatlarının altına çektik. Geçen sene 55 liraya sattığımız hurmayı şimdi 49 liraya satıyoruz. İnsanlar Ramazan’da hurma yesin diye fiyatları aşağı çektik. Fiyatı en yüksek hurma kilosu 150 lira olan acve hurması. Sonrasında Kudüs hurmasının kilosu 85 liradan satılıyor. Medine hurması 49 liradan satılıyor. İran hurması ve Irak hurmasının kilosu da 15 liradan satılıyor. Vatandaşlar da fiyatlardan çok memnun. Ramazan'da da zam yapmayı düşünmüyoruz” dedi.

Samsun’da hurma fiyatları 15 lira ile 150 lira arasında değişiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Albayrak: Finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız

ABD ekonomisi yüzde 3.2 büyüdü

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İlk atışa hazırlanıyor! Kritik eşiğe gelindi