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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
10.04.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Hurdadan askeri araçları alıyor! Bu hale getiriyor

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Hurdadan askeri araçları alıyor! Bu hale getiriyor

Ordulu tamirci, kullanılmayan askeri araçları yeniden onararak, kullanılır hale getiriyor. Arazi şartlarına uygun olan araçlar tamir edilmesinin ardından satışa sunuluyor.

Ordu’da yaklaşık 40 yıldır tamircilikle uğraşan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan Turgut Karapestil, askeriyede kullanılan arazi tipi araçları ihale yoluyla satın alarak restore ediyor. Birçoğu tamamen kullanılmaz ve hurda olan araçları Makine Kimya Enstitüsü'nden temin ettiğini aktaran Karapestil, bu iş için kurduğu özel deposunda askeri araçları adeta biriktiriyor. Askeri birliği andıran deposunda araçları her gün kontrol eden tamirci Turgut Karapestil, zevkle yaptığı işi ile yıllık yaklaşık 30 tane arazi aracı sattığını belirtiyor.

Hurdadan askeri araçları alıyor Bu hale getiriyor

HURDA ASKERİ ARAÇLAR SIFIRLANIYOR

Tamirci Turgut Karapestil, 40 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeler ile araçları çalışır ve yürür hale getirdiğini söylüyor. Karapestil, bu işe merak salmasının, babasının küçük yaşta tamirhaneye vermesi ile başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Babamın beni oto tamirhaneye vermesi ile bu hayatım devam etti. Cipleri de genelde eskiden resmi dairelerden ihale yolu ile alırdık. Şu anda resmi dairelerde cipler kalmadı, askeriyeden alıyoruz ve bunların tamirleri yapıp vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Bunlar ilk bize geldiğinde göründüğü gibi değil, askeriyeden çıktığında çok masraflı oluyor. Makine Kimya Enstitüsü'nde veya nakliye sırasında çok zarar görüyor. Tam olarak hurda halinde aldığımız cipleri restore ediyoruz. Motor ve şanzıman aksamını elden geçirip yürür hale getiriyoruz. Herkes aynı rengi beğenmiyor. Değişik renklerde yapılmış 8-10 tane aracımız var. Farklı renklerden araçları yapıyoruz, müşteri zevkine göre tercih ediyor. Ama tabi daha değişik isteyenler de oluyor”

Hurdadan askeri araçları alıyor Bu hale getiriyor

MERAKLILARI SATIN ALIYOR

Kullanılmaz halde olan arazi araçlarının köylüler ve meraklı kişiler tarafından satın alındığını dikkat çeken Karapestil, "Bu araçların sonu yok. Ne kadar para harcarsan o kadar gidiyor. Genelde bunları arazisi olan ve Off Road tutkunları tercih ediyor. Yani günlük kullanılacak araçlar değil ama köyde bağ ve bahçesi olanlar muhtemelen alıyor. Çünkü bu araçların yenisi de çıkmadığı için, vatandaşlar bunları tercih ediyor. Bu cipler arazide de rahat olduğu için tercih ediliyor” diye konuştu.

Hurdadan askeri araçları alıyor Bu hale getiriyor

RESTORASYON 3 AY KADAR SÜREBİLİYOR

Karapestil, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yıllık aşağı yukarı biz 30 tane araç toplamaya çalışıyoruz ama bunların kaporta, boya ve döşemesi derken bir araç neredeyse 3 ayda zor çıkıyor. Biz sadece bir aracın peşinde gezmiyoruz. 3-4 tane aracı bir sökmeye başlıyoruz, boya ve kaporta derken bu şekilde toplanıyor. Bu araçlarda edilen masrafın sonu yok. Bu araçların masrafı 50-60 bin lirayı buluyor. Vatandaş kendi zevkine göre çok özellik istiyor.”

Hurdadan askeri araçları alıyor Bu hale getiriyor

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