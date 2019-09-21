‘Hurda teşvikinin devam etmesini değerlendireceğiz’
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hurda teşvik yasasının devam etmesini değerlendireceklerini ifade etti.
OYDER-Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği tarafından 40. Bölge Toplantısı kapsamında düzenlenen “OYDER Genişletilmiş İstişare Toplantısı”, dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Divan İstanbul Asia Otel’de gerçekleştirildi. Pekcan, burada yaptığı konuşmada hurda teşvik yasası için yapılan taleplerde sektörün haklı olduğunu düşündüğünü ifade ederken, OYDER’in gündeme getirdiği hurda teşviki yasasının sürekli hale getirilerek devam etmesi ile ilgili tekliflerini değerlendireceklerini belirtti.
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