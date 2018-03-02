‘Hurda’ beklentisi satışları frenledi!

2017 yılı şubat ayında 46 bin 965 adetlik satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.59 arttı ve 35 bin 901 adet oldu.

Geçen sene 34 bin 658 adet satış gerçekleşmişti. Eldeki 2017 model stoklarına ve markaların sunduğu birbirinden cazip kampanyalara rağmen otomobil satışlarında sadece yüzde 4’lük artış yaşanması tamamen hurda teşviki beklentisinden kaynaklandı. Komisyonda kabul edilen ve Meclis’e sevk edilen torba tasarıdaki 16 yaş üzeri araçlara yönelik hurda teşviki satışların daha fazla artmasını engelledi. 10 bin TL’ye kadar indirim sunacak teşviki bekleyenlerin sayısı çoğalınca, otomobil satışları 2017 yılıyla aynı seviyede kaldı.

2018 yılı Şubat ayında hafif ticari araç pazarı ise 2017 yılının Şubat ayına göre yüzde 9.74 azaldı ve 11 bin 108 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 12 bin 307 adet satış yaşanmıştı. Otomobil satışlarında yüzde 4’lük artış yaşansa da 2018 model yılına geçilmesiyle bu artışın daha fazla olması bekleniyordu. Ama Torba tasarıda yer alan 16 yaş üzeri araçlara yönelik hurda teşviki satışların daha fazla artmasını engelledi. 10 bin TL’ye kadar indirim sunacak teşviki bekleyenlerin sayısı çoğalınca, otomobil satışları 2017 yılıyla aynı seviyede kaldı.

2 AYDA DÜŞÜŞ VAR

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılının ilk iki ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.25 azalarak 82 bin 85 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı iki aylık dönemde 82 bin 288 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 3.59 oranında artarak 62 bin 512 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 60 bin 347 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.79 azalarak 19 bin 573 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 21.941 adet satış gerçekleşmişti.

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, 2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 925 bin–975 bin adet aralığında olmasını tahmin ettiklerini belirtti.