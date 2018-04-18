Hurda araç alımı ne zaman yapılacak? Hurda araca ÖTV indirimi

Hurda araç alımı için sistem 2019 yılının son gününe kadar işlemeye devam edecek. İşte, hurda araç alımı hakkında merak edilen bazı detaylar;

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve ekonomide birçok alanı birden düzenleyen torba tasarı, TBMM’ye sevk edildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal dün istihdam, yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda araç indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısının ana hatlarını açıkladı. Tasarıda en çok dikkat çeken 16 yaşından büyük araçların hurdaya çıkarılması durumunda araç sahiplerine ÖTV teşviği verilmesine ilişkin düzenleme oldu. Yaklaşık 1 ay içinde Meclis’ten geçip yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede şu ifadeler yer aldı: “İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine, yurtiçinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkânı getirilmektedir.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 218 bin 945 adede yükselirken, bu araçların 2 milyon 631 bin 723 adedi 16-20 yaş arasında, 5 milyon 40 bin 37 adedi ise 21 ve üzeri yaşlarda. Yani toplamda trafiğe kayıtlı 16 yaş üzeri 7 milyon 671 bin 760 adet araç var. Traktör ve motosikleti çıkardığımız zaman

ÖTV teşvikinden yararlanacak araç sayısı 5 milyon 740 bin 309 adedi bulacak. Bunun da 2 milyon 294 bin 53 adedi 16-20 yaş arasında, 3 milyon 446 bin 256 adedi ise 21 yaş ve üzerinde.

YAŞLI ARAÇ PROBLEMİ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Mustafa Bayraktar, Türkiye’nin en önemli problemlerinden birinin ‘Yaşlı Araç Parkı’ olduğunu belirterek düzenlemeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Araç parkımızın 3’te 1 bu kapsamda. Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımaları, ülkemizde ele alınması gereken önemli bir sorundu. Yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği, trafik kazaları, emisyon artışı, yüksek bakım, onarım ve yüksek akaryakıt maliyetleri gibi birtakım problemler söz konusudur. Bu sebeple ilgili düzenlemeyi memnuniyet verici buluyoruz. Bu adım çevrenin korunmasının sağlanması, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi ve trafik kazalarının azaltılması yönünden çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bu düzenlemenin 2017 yılında yakalamış olduğumuz büyüme ivmesini destekleyerek, 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağını düşünüyoruz.”

SATIŞLARI YÜZDE 5 ARTTIRIR

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt da hurda desteğinin şubat ayından başlayarak sektöre ivme kazandıracağını belirterek, bu ivmenin yüzde 5 civarında olmasını öngördüklerini belirtti.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu ise uzun uğraşlarının karşılığını aldıklarını belirterek, “Ülkemizdeki araçların yüzde 23.7’si 20 yaş üzeridir. Türkiye’de 2012 sonu verilerine göre araç parkında yüzde 32’si 16 yaş, yüzde 21’i ise 20 yaşın üstünde araçlar oluşurken Avrupa’da bu rakam ortalama sekizdir. 16 yaş ve üzerindeki araçların bu yeni düzenlemeden yararlanacak olmasını çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu araçlar hem trafik güvenliği, hem çevresel etkileri hem de ekonomik açıdan ülkemize büyük zararlar veriyordu” dedi.