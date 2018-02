Hür nesil hedefi!

VEHBİ Koç Vakfı tarafından 17’ncisi verilen Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen oldu. İnsanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl eğitim alanındaki katkılarından dolayı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e verildi.

Önceki akşam yapılan ödül töreni için hazırlanan kısa filmde de anlatıldığı gibi, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen aynı zamanda Vehbi Koç’un eğitim alanındaki adımlarında da önemli bir yere sahip. Suna Kıraç’ın kurucusu olduğu Türk Eğitim Vakfı Gönüllüleri’nin kuruluşu için de fikir veren kişi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Atatürk’ün öğrencilerle çekilmiş fotoğraflarının görüntüleri eşliğinde konuşmasına başlayarak, Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder” ve ”En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır” sözlerini hatırlattı. Koç, şöyle devam etti:

KOÇ AİLESİNİN HEDEFİ

“Cumhuriyetin kurucuları eğitime fevkalâde bir önem atfettiler. Batı ve doğu arasındaki karanlık uçurumun en önemli sebebinin ‘cehâlet’ olduğunu bizzat müşahade eden ve o uçuruma düşmemizi engelleyen Atatürk ve arkadaşları yokluk içinde dahi eğitim yatırımlarına öncelik verdi. Eğitimciler bu ülkede hiçbir zaman cumhuriyetin ilk yıllarindaki kadar el üstünde tutulmadı; öğrenmek ve öğretmek hiç o zamanki kadar kıymetli olmadı. Büyük Önder Atatürk Cumhuriyet’in yetiştirmek istediği nesilleri ‘ben inkılap ruhunu ondan aldım’ dediği Tevfik Fikret’in ‘fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ sözleri ile tarif etmişti! Aradan neredeyse yüz yıl geçti; gençlerimizin fikri, vicdanı, irfanı hür mü? Bugün sizlerin karşısında şunu samimiyetle ifade edebilirim ki Vehbi Koç Vakfı olarak hem Koç Üniversitesi ve Koç Lisesi’nde, hem de ‘On Yedi Okul’, ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’, ‘Öğretmen Ağı’, ‘Eğitim Reformu Girişimi” gibi diğer paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz eğitim projelerinde ‘hür nesiller’ yetiştirmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Yetenekli ancak imkanları mahdut öğrencilere burs vererek ellerinden tutuyoruz.”

Vehbi Koç Vakfı’nın bir yıllık faaliyetlerinin derlendiği kitapçıkta yer alan burslu öğrenciler Başak, Kerem ve İpek’in hikâyelerine dikkat çeken Ömer Koç, “Bu yılki yayınımızda pırıl pırıl üç gencin hikâyesi de var. Bu röportajları okumanızı özellikle tavsiye ederim. Koç Lisesi’nin ardından Koç Üniversitesi’nde de burslu okuyan ve kendini yetiştiren öğretmenlerine duyduğu saygı ve hayranlık neticesinde öğretmenlik mesleğini seçen Başak’ın hikâyesi şahsen beni fevkalâde etkiledi ve duygulandırdı! Tıp Fakültemizin ilk mezunlarından İpek’in Amerika’da devam eden eğitim serüvenini ve kendisini daha da geliştirip ülkesine dönme yönündeki kararlılığını; tarih bölümü mezunumuz Kerem’in henüz Oxford’da doktorasına devam ederken bile hepimizi gururlandıran akademik başarılarını da lütfen okuyun. Başak, İpek ve Kerem hayatlarına dokunduğumuz on binlerce gençten sadece üçü. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Keşke on binlerle yetinmesek, yüz binlere, milyonlara ulaşabilsek” dedi. Eğitimin Vehbi Koç Vakfı için her zaman ‘eşitler arasında birinci’ faaliyet alanı olduğunu söyleyen Ömer Koç, Koç Üniversitesi’nde, Koç Lisesi’nde ve paydaşlarıyla ‘hür nesiller’ yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

SERVETİM ÖĞRENCİLERİM

- HER gününü “yeni bir maceranın başlangıcı” olarak tanımlayan Prof. Dr. Büyükerşen, filmde yer alan röportajında, “Kendimi Atatürk’e, ilkelerine, cumhuriyete ve bu topluma borçlu hissediyorum. Hem de öyle bir borç ki ömür boyu bitmiyor… Tüm bu uğraşlara karşılık en büyük servetim, en büyük kazancım yetiştirdiğim öğrencilerim. Kendimi çok mutlu ve bahtiyar hissediyorum. Vehbi Koç Ödülü’ne beni layık gören çok değerli jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

EĞİTİM ÖNCÜSÜ

- ÜNİVERSİTE eğitiminin yaygınlaşmasını hedefleyen Açık Öğretim sisteminin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesinin yanı sıra iki dönem rektörlük görevini de yürüterek, Anadolu Üniversitesi’nin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Büyükerşen, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşu ve ilk projelerin geliştirilmesi sürecinde aktif görev üstlendi. Faaliyet gösterdiği her alanda eğitimin yalnızca eğitim kurumlarına ait olmadığı ilkesiyle hareket eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Büyükerşen; müzeler, sanat kurumları ve belediye merkezleri tarafından da desteklenmesi gerektiğini savundu. Bu anlayışla tüm kenti yaşayan bir eğitim kurumuna dönüştüren uygulamalar geliştiren Büyükerşen, bu alandaki öncü isimler arasında yer alıyor.

YOĞUN KATILIM

- ÖDÜL törenine iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ömer Koç, Ali Koç ve Caroline Koç konuklarla yakından ilgilendi. Aydın Doğan, Sema Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Ayşen Özyeğin, Hüsnü Özyeğin, Murat Özyeğin, Suzan Sabancı Dinçer, Haluk Dinçer, Cem Hakko, Ender Mermerci, Neşe Kavak, Cavit Kavak, Maide Kurttepeli, Emre Kurttepeli gibi çok sayıda davetli katıldı.