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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.09.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Hükümlülerin ağaçlandırmada çalıştırılması protokolü

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Hükümlülerin ağaçlandırmada çalıştırılması protokolü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ağustos 2019 itibarıyla 52 bin 47 yükümlü ile 5 bin 432 hektar alanda, 1 milyon 160 bin adet fidan dikimi, 2 milyon 466 bin adet fidanın bakımı yapıldı. Fidan dikimleri yükümlülerimizde ve hükümlülerimizde ciddi olumlu etki yaratıyor" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ağustos ayı itibarıyla 52 bin 47 yükümlü ile 5 bin 432 hektar alanda, 1 milyon 160 bin fidan dikimi, 2 milyon 466 bin fidan bakımı yapıldığını belirterek, "Fidan dikimleri yükümlülerimizde ve hükümlülerimizde ciddi olumlu etki yaratıyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü"ne imza attı.  Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servis aracına gerçekleştirilen saldırıyı ve terörü lanetledi.

Türkiye'nin, orman varlığını her geçen gün artıran nadir ülkelerden biri olduğunu belirten Pakdemirli, "Orman yangını çıktığının haberini aldıktan 12 dakika sonra yangına müdahale eden bir ülkeyiz. Geçen yıldan beri bunu biraz daha geliştirdik. Bir ağacımız daha yanmasın şiarıyla çalışıyoruz." diye konuştu. Pakdemirli, son 17 yılda 5,3 hektar alanda 4,3 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını, orman alanlarının da 1,8 milyon hektar arttığını söyledi.

Adalet Bakanlığının yeşilden yana tavır almasının son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Ağustos 2019 itibarıyla 52 bin 47 yükümlü ile 5 bin 432 hektar alanda, 1 milyon 160 bin adet fidan dikimi, 2 milyon 466 bin adet fidanın bakımı yapıldı. Fidan dikimleri yükümlülerimizde ve hükümlülerimizde ciddi olumlu etki yaratıyor. Bu faydanın da daha geniş bir iş birliğine dönüştüğünü görmekten son derece memnuniyet duyuyoruz."

YEŞİL ALANLARIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Pakdemirli, törende "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılması"nın yanı sıra "İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi Protokolü"nü de imzaladıklarına işaret ederek, bu sayede iki bakanlık arasındaki iş birliğinin genişletildiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, söz konusu protokollerle ülkenin yeşillendirilmesini, ağaç sevgisinin artırılmasını ve yeşil alanların genişletilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Dünya rekoru kırılmasının hedeflendiği 11 Kasım'daki fidan dikim etkinliğine de değinen Pakdemirli, bu kampanyaya ilginin her geçen gün arttığını ifade etti. Pakdemirli, ayrıca gelecek ay düzenlenmesi planlanan Tarım ve Orman Şurası için yükümlü ve hükümlülerin de görüşlerini almak istediklerini sözlerine ekledi. 

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