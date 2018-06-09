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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
09.06.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Hükümet müjdeyi verdi: Sadece 5 saatte binlerce kişi başvurdu

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Hükümet müjdeyi verdi: Sadece 5 saatte binlerce kişi başvurdu

Ruhsata aykırı yapılara yasallık kazandıracak imar barışına başvurular dün başladı. Binlerce kişi e-devlet üzerinden ilk adımı attı, 5 saatte 4500 kişinin işlemi tamamlandı.

13 milyon konuta yasallık kazandıracak imar barışına başvurular dün 13:00’da başladı. İmar mevzuatına ve ruhsata aykırı yapılara sahip vatandaş imar barışı uygulamasına yoğun talep gösterdi. Başvurular, e-devlet üzerinden yapıldı. Saat 13:00 ile 18:00 arasında binlerce vatandaş sisteme girdi. Kimi eksik bilgiler nedeniyle süreci tamamlayamazken, 4500 kişi yapı kayıt belgesi almaya hak kazandı. Bu kişiler ödemelerini yapmaları halinde bayram sonrası belgelerine kavuşacak.

BAŞVURU 31 EKİM’E KADAR

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren tüm yapılar imar barışından faydalanacak. Başvurular 31 Ekim 2018,’e kadar sürecek. Yapı kayıt belgesi bedeli ise 31 Aralık tarihine kadar ödenecek.

Sadece Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımada’nın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ile Gelibolu tarihi alanda belirlenen yerler kapsam dışında tutulacak. Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal alan için tahsisli alanda yapılan yapılar kapsam dışı olacak.

NE KADAR ÖDENECEK?

Vatandaş ne kadar ödeyeceğini şöyle belirleyecek; Arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyeti toplanacak. Konutlarda bu toplam bedelin yüzde 3’ü, ticari kullanımlarda yüzde 5’i ödenecek. Tapuda yapılacak her işlem için (Cins değişikliği, kat mülkiyeti kurulması gibi) ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecek. Emlak vergi değeri belediyeden öğrenilecek. Yapı maliyetini ise bakanlık belirledi. Tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye 1000 lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye 1.600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2.000 lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap edilecek.

YALAN BEYAN UYARISI

Yalan veya yanlış beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Yalan ve yanlış beyanda bulunma nedeniyle yapı kayıt belgesi bedeli eksik hesaplanmışsa eksik alınan bedel kişiden alınacak. Alınamazsa verilen yapı kayıt belgesi iptal edilecek ve daha önce ödenen bedel de iade edilmeyecek.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKENLER  

Yapı Kayıt Belgesi için e-devlet yoluyla başvuru yapacak vatandaşlardan şu belgeler istenecek:
 
*E-devlet şifresi
* Geçerli bir cep telefonu numarası
*Geçerli bir e-posta adresi
*Beyan edilecek yapının adresi
*Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
*Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
*Yapıdaki konut ve işyeri sayısı
*Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecek)
*Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)
*Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
*İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
*Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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