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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.08.2019 - 00:24, Son Güncelleme:

Hükümet memura yeni zam teklif edecek

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Hükümet memura yeni zam teklif edecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin yeni zam teklifini iletmek için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Bakan Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Selçuk, görüşmede Kamu İşveren Heyeti adına hükümetin, memur ve memur emeklisine 2020 ve 2021 yıllarındaki yeni zam teklifini iletecek.

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