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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.06.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Hububat üreticisi fiyatlardan memnun

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Hububat üreticisi fiyatlardan memnun

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "(Hububat fiyatları) Üreticilerimizle sohbet ettik, fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kurumumuz hasattan önce alım hazırlıklarını tamamlamış, fiyatların açıklanmasıyla alımlara başlamıştır. Bu yıl ülke genelinde yaklaşık 350 noktada alım faaliyeti yürüteceğiz" açıklamasında bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticilerin hububat fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, "Kurumumuz hasattan önce alım hazırlıklarını tamamlamış, fiyatların açıklanmasıyla alımlara başlamıştır. Bu yıl ülke genelinde yaklaşık 350 noktada alım faaliyeti yürüteceğiz." açıklamasında bulundu.

TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güldal, arpa hasadının yapıldığı Şanlıurfa'daki ziyaretleri kapsamında ilk olarak bazı üreticileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Daha sonra Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından yaptırılan 90 bin ton kapasiteli lisanslı hububat deposu tesislerinde incelemelerde bulunan Güldal, 2019 üretim sezonunun ülke ve çiftçiler açısından bereketli olmasını temenni etti.

Bu yıl buğday üretimini teşvik etmek, hasatla birlikte üretici aleyhine oluşabilecek mağduriyetleri önlemek, sektörün önünü görmesini sağlamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl açıklanan fiyatların yaklaşık yüzde 30 üzerinde buğday ve arpa alım fiyatlarının açıklandığını aktaran Güldal, şunları kaydetti:

"Açıklanan fiyatlar enflasyon rakamlarının yaklaşık yüzde 20 olduğu, buna bağlı olarak girdi maliyetlerinin de arttığı bir dönemde üreticimizi memnun etmiştir. Üreticilerimizle sohbet ettik, fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kurumumuz hasattan önce alım hazırlıklarını tamamlamış, fiyatların açıklanmasıyla alımlara başlamıştır. Bu yıl ülke genelinde yaklaşık 350 noktada alım faaliyeti yürüteceğiz. Hasadın yeni başlaması ve piyasa fiyatlarına bağlı olarak ürün arzı az olsa da hasadın başladığı yerlerde iş yerlerimizde randevular açık durumdadır. Bugün itibarıyla sadece Adana ve Hatay'da olmak üzere toplam 2 bin ton ürün alımı gerçekleşmiştir. Önümüzdeki günlerde artarak devam edecektir. Şanlıurfa'da hasadın yeni başlaması ve özellikle arpa fiyatlarının açıklamış olduğumuz fiyatlardan yüksek olmasına bağlı olarak henüz ürün arzı olmamıştır. Bayramdan sonrası için üreticilerimiz ürün teslim etmek için randevularını almış durumdalar."

Lisanslı depoculuk sisteminden de bahseden Güldal, bugün itibarıyla Türkiye'deki lisanslı depo kapasitesinin 3,4 milyon tona ulaştığını, Şanlıurfa'da ise kapasitenin 120 bin ton olduğunu belirtti.

Güldal, hububat, bakliyat ve çeltikte sağlıklı politikalar oluşturabilmek için piyasaların sürekli takip edildiğini ve üretici mağduriyetine sebebiyet verilmeyeceğini de dile getirdi. 

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