Hububat ihracatçıları yeni pazarlara yöneliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHububat ihracatçıları yeni pazarlara yöneliyor
GeriEkonomi Hububat ihracatçıları yeni pazarlara yöneliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
09.01.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Hububat ihracatçıları yeni pazarlara yöneliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hububat ihracatçıları yeni pazarlara yöneliyor

Güneydoğulu ihracatçıların 2018 yılında 165 ülke ve bölgeye 2 milyar 86 milyon 596 bin dolarlık ihracat yaptığını ifade eden Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Bu başarıya katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. 2018 yılı birçok olumsuzluğa rağmen sektörümüz için iyi sonuçlanmış olup 2019 yılında mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazar arayışlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

HUBUBAT Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Mahsum Altunkaya başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak 2018 yılı ihracat rakamlarıyla 2019 yılında gerçekleştirilecek olan çalışmaları masaya yatırdı. Mahsum Altunkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; yönetim kurulu başkan yardımcıları Celal Kadooğlu, Mesut Acar yönetim kurulu üyeleri Ahmet Tiryakioğlu, Mehmet Surur Aydın, Latif Hazır, Ali Çoban, Bora Batallı, Kemal Çakmak, Murat Unat ve Seyyid Yusuf Akan katıldı. Toplantı sonrası değerlendirme yapan Altunkaya, 2018 yılının her şeye rağmen verimli bir yıl olarak geçtiğini, 2019 yılında daha yüksek performansla ihracatın arttırılması yönündeki çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. 2018 yılı Aralık ayında 168 milyon 256 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek 2018 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 3,1’lik artışla 2 milyar 86 milyon 596 bin dolarlık ihracatla kapattıklarını ifade eden Mahsum Altunkaya, sektörün Türkiye genelinde de 6 milyar 688 milyon 188 bin dolarlık ihracat yaptığını kaydetti.

Hububat ve bakliyat ihracatında ülke grupları bazında bakıldığında ilk sırada Ortadoğu ülkelerinin ikinci sırada Afrika ve üçüncü sırada Amerika ülkelerinin yer aldığını açıklayan Başkan Altunkaya Türkiye genelinde gerçekleştirilen sektörle ilgili ihracatta GAİB’in birinci sırada yer aldığını ifade etti. Güneydoğulu ihracatçıların 2018 yılında 165 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğinin de altını çizen Başkan Altunkaya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 1 milyar 025 milyon 463 bin dolarla Irak, 254 milyon 199 bin dolarla Suriye ve 62 milyon 149 bin dolarla Benin’in ilk üç sırada yer aldığını ifade ederek ihracatçıları kutladı.

Ürün bazında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracatta buğday ununun 463 milyon 7 bin dolarla birinci sırada, makarnanın 389 milyon 732 bin dolarla ikinci sırada, bisküvi ve pasta ürünlerinin 282 milyon 798 bin dolarla üçüncü sırada yer aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Mahsum Altunkaya 2018 yılında bölgeden toplam 232 milyon 413 bin dolarlık bitkisel yağ ihracatı gerçekleştirildiğini de ifade etti.

2018 yılında önceden belirlenen hedef ülkelerde Türk Lezzetleri Festivali düzenlediklerine de dikkat çeken Altunkaya, şöyle dedi:

"Temel hedefimiz yüksek katma değerli ürünlerle sektörümüzdeki ihracatımızı 2019 yılında arttırarak devam etmektir. Yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir ihracatı geliştirerek, mevcut pazarlarımızı koruyup yeni pazarlarda daha etkin roller üstlenmek için çalışacağız. 2018 yılında düzenlediğimiz tanıtım etkinliklerinde özellikle belirlenen hedef ülkelerde Türk Lezzetleri Festivali büyük ilgi gördü. Gerek satın alma heyetleriyle ihracatçılarımızın buluşturulması gerekse nihai tüketiciye ürünlerimizin doğrudan tattırılması ve tanıtılması hedeflerimize ulaşmamızda önemli etkenler oldu. Katıldığımız uluslararası gıda fuarlarındaki tanıtım faaliyetlerimiz de elbette olumlu sonuçlar almamızda önemli rol oynadı. 2019 yılında sektörel eğitim en büyük önceliğimiz olacak. İhracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesiyle ilgili eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra üyelerimizin bu konudaki sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Belirlediğimiz hedef ülkelere yönelik tanıtım çalışmalarımız devam edecek. Mevcut pazarlardaki payımızı korurken arttırma yönünde çalışmalarımıza yeni pazarlarda hem ülke hem de ürün tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. 2019 yılında üretim ve istihdama ağırlık verirken ar-ge ve inovasyonun güçlendirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! Bakın ilk sırada hangisi var...

Kritik tahminde bulundu: 7 trilyon doları aşabilir

Esnaf ve sanatkârlara 22 milyar liralık kredi desteği verecek

Dolar kuru güne 5.47 seviyesinde başladı