Hububat fiyatları çiftçiyi sevindirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHububat fiyatları çiftçiyi sevindirdi
GeriEkonomi Hububat fiyatları çiftçiyi sevindirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
03.08.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Hububat fiyatları çiftçiyi sevindirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hububat fiyatları çiftçiyi sevindirdi

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hububat rekoltesi geçen yıla göre düştü ancak fiyattaki yüzde 31'lik artış çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin ekmeklik buğday üretiminin yüzde 13'ünün gerçekleştirildiği Konya Ovası'nda hububat hasadında sona gelindi. 

Bu üretim sezonunda nisan-mayıs yağışlarının "yok" denecek kadar az olması ve ekim alanlarının azalması verimi düşürdü fakat ürün fiyatının artması sayesinde çiftçinin yüzü güldü. 

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon buğday ekim alanlarının geçen yıla göre yüzde 5 azalarak 7 milyon hektarın altına düştüğünü söyledi. 

Makarnalık buğday ekim alanlarındaki azalışın ise yüzde 10 olduğunu dile getiren Çevik, "Buğday ekim alanlarındaki daralma, 2017 ve 2018'de fiyatların nispeten düşük seyretmesi ve özellikle mısır, pamuk, ayçiçeği gibi yeşil mahsul alternatif ürünlerin tercih edilmesiyle sürdü." dedi. 

Çevik, hububat hasadının Çukurova, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Marmara bölgesinde sona erdiğini, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin yüksek yerleri ile Doğu Anadolu'da sürdüğünü ifade etti. 

OVADA EKİM ALANI YÜZDE 5 DARALDI

Ülke genelinde hububat hasadının yüzde 90'ının tamamlandığını belirten Çevik, şöyle konuştu: 

"Marmara'da yüzde 35 rekolte artışı görülürken diğer bölgelerde ise özellikle kıraç arazilerde rekolte kaybı yaşandı. Ülke genelinde 19-19,5 milyon ton buğday, 7-7,5 milyon ton arpa rekoltesi bekleniyor. Türkiye'nin yıllık buğday kullanımı 17-18 milyon ton civarında olduğu için kendine yeter vaziyettedir. Konya'da buğday ekim alanları yüzde 5 seviyesinde daraldı fakat arpa ekim alanları arttı." 

"BUĞDAYIN TONU ORTALAMA BİN 500 LİRADAN SATILIYOR"

Çevik, ovanın yüzde 70'inde kuru tarım yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti: 

"Son 20 yılın en kurak mayıs ayını yaşayan Konya'da özellikle kıraç alanlarda verim kayıpları yaşanmasına rağmen 500-600 bin ton makarnalık buğday, 1,6 milyon ton ekmeklik buğday ve 800-950 bin ton arpa üretimi bekliyoruz. Yıl sonu ve seneye bahara kadar alınacak kayıtlar, neticeyi ortaya çıkaracaktır. Mayıs ayında yağış alsaydık yüzde 25-30 oranında artış görecektik. 2018'de fiyatlarda düşüş olmuştu. Enflasyonun altında müdahil alım fiyatlandırması yaşanmıştı. Bu yıl devletimiz destek verdi ve yüzde 29-31 oranında arpa ve buğdaya müdahil fiyatı belirledi. Bunun da etkisi çok güzel oldu. Kaliteli ürün bunun da üzerinde fiyatlandı ve çiftçimizin geliri arttı. Protein değeri yüksek, kaliteli buğdayın tonu ortalama bin 500 liradan satılıyor. Bu yönden çiftçimiz memnun." 
- "Fiyatlar yüzümüzü güldürdü" 

Sarayönü ilçesinde üretim yapan çiftçi Ramazan Küçükyangöz de yüksek girdi fiyatlarının olumsuz etkilediği üretim sezonunda ürün fiyatlarının beklentinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Allah bereket versin, mahsul iyi para etti. Girdi fiyatlarının yüksek olmasına karşın bu yıl mahsulün fiyatı çok iyi hamdolsun. Verim düşüktü. Buna rağmen fiyatlar yüzümüzü güldürdü." diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İcra dosyalarını 100 liraya sildiklerini iddia ediyorlar! İşte dolandırıcıların yöntemi
92 ilaç geri ödeme listesine alındı
Vergi borçlularının açıklanacağı tarihler belli oldu
Tarıma dayalı yatırım projeleri için süre uzatımı