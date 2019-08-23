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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
23.08.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Huawei'den ABD'ye rest

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Huawei'den ABD'ye rest

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin ticari kısıtlamalarına rağmen çalışmaya devam ettiklerini ve kısıtlamalardan korkulandan az etkilendiklerini açıkladı.

Çinli telekonomünikasyon şirketi Huawei Technologies ABD'nin ticari kısıtlamalarından, şirketin başlangıçta korktuğundan daha az etkilendiğini ve ABD yaptırımlarıyla yaşamaya ve çalışmaya "tamamen hazır olduğunu" belirtti.

Washington'un Mayıs ayının ortasından bu yana, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefonu üreticisi olan Huawei'yi ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı teşekküller listesine eklemesinden bu yana, Huawei'nin 100 milyar dolarlık işleri sert şekilde etkilendi. 

Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei yasağın etkisi konusundaki Haziran ayındaki ilk değerlendirmesinde, ABD ticaret kısıtlamalarının bu yıl 30 milyar dolar geliri olumsuz etkileyeceğini söylemişti. 

Huawei'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Eric Xu, Shenzhen'deki merkezde yeni yapay zeka çiplerini tanıtmak için düzenlediği basın toplantısında, "Görünüşe göre biraz daha az olacak gibi görünüyor. Ancak Mart ayındaki bilançomuza kadar beklemelisiniz" dedi. 

Washington bu hafta Huawei Technologies'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyeti 90 gün uzatacağını ancak Huawei'nin 46'dan fazla iştirakini ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı teşekküller listesine eklediğini belirtmişti.

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