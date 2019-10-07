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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
07.10.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak

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HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak

HSBC Holdings, maliyetleri azaltmak için 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

HSBC Holdings , The Financial Times gazetesinde yer alan habere göre CEO Noel Quinn'in maliyetleri azaltma hedefi doğrultusunda 10,000 kişiyi işten
çıkaracak.

Gazetenin konuya yakın iki kişiyi kaynak gösterdiği dünkü habere göre, işten çıkarmalar HSBC'nin uzun yıllardan beri olan en iddialı maliyet azaltma girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve işten çıkarmaların çoğunlukla yüksek maaş alan pozisyonlara uygulanacağı belirtiliyor.

Habere göre HSBC, maliyet azaltma hamlesini ve işten çıkarmaları bu ayın sonunda açıklayacağı üçüncü çeyrek bilançoyla birlikte ilan edebilir.

Quinn, Ağustos ayında CEO John Flint'in sürpriz şekilde görevden ayrılması ile vekaleten CEO olarak atanmıştı. İşten çıkarma planından önce HSBC'nin küresel ticaret savaşları, Hong Kong'daki çalkantılar ve Brexit'e bağlı olarak 4,000 kişiyi işten çıkarma kararı almıştı.

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