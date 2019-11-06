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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
06.11.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

HP'ye büyük teklif

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HP'ye büyük teklif

Xerox Holdings Corp., bilgisayar üreticisi HP'yi satın almak için 27 milyar dolarlık teklifte bulunacak.

Wall Street Journal, ABD merkezli Xerox Holdings Corp'un kişisel bilgisayar üreticisi HP'yi satın almak için 27 milyar dolar civarında olan piyasa değerinin üzerinde nakit ve hisse senedinden oluşan teklif vermeyi değerlendirdiğini bildirdi.

WSJ'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Xerox yönetim kurulu dün bu olasılığı değerlendirdi.

Ancak Xerox'un bu teklifi yapıp yapmayacağı ya da yapılacak teklifin başarılı olup olmayacağı belli değil. WSJ haberine göre, Connecticut merkezli Xerox büyük bir bankadan fonlama için resmi olmayan taahhüt almış durumda. HP sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada söylentilere ya da spekülasyonlara ilişkin açıklama yapmadıklarını söyledi.

Xerox Reuters'ın açıklama talebine yanıt vermedi.

Xerox Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fujifilm Holdings ile ortak girişimi Fuji Xerox'taki %25 payını 2.3 milyar dolar karşılığında satacağını duyurmuştu.

Son zamanlarda yazıcı sektöründe zorluk yaşayan HP, üçüncü çeyrekte yazıcı faaliyetlerinden elde ettiği gelirin yıllık %5 düşüş gösterdiğini açıklamıştı.

HP ayrıca Ekim ayında maliyetleri düşürmeyi amaçlayan yeniden yapılandırma programı kapsamında 9,000 kadar çalışanı işten çıkarma planını açıklamıştı.

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