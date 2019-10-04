HP personellerini işten çıkaracak
ABD'li bilgisayar üreticisi HP yeniden yapılandırma kapsamında çalışanların yüzde 16'sını işten çıkaracak.
ABD'li bilgisayar üreticisi HP, maliyetlerini azaltmaya yönelik yeniden yapılandırma planı kapsamında çalışanların %16'ını işten çıkaracağını açıkladı.
HP'den yapılan açıklamaya göre yaklaşık 7,000 ila 9,000 kişi işten çıkarılacak.
HP, planın 2022 mali yıl sonuna kadar yılda yaklaşık 1 milyar dolar brüt tasarruf sağlayacağını öngörüyor.
Şirket'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu bir dosyaya göre, dünya genelinde yaklaşık 55,000 çalışanı bulunuyor. Reuters hesaplamalarına göre şirket, böylece çalışanların yaklaşık %16'sını işten çıkarmış olacak.
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