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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.09.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Hotamış Gölü "Mavi Tünel"le canlanıyor

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Hotamış Gölü "Mavi Tünel"le canlanıyor

Konya-Karaman arasında bulunan ve 1990'lı yıllara kadar yöredeki önemli sulak alanlardan biri olan ancak susuzluğun etkisiyle kuruyan Hotamış Gölü'ne Mavi Tünel Projesi kapsamında deneme amaçlı su verilmesi yörede sevinçle karşılandı.

Konya ve Karaman illeri arasında yer alan ve geçmişte bölgenin önemli sulak alanlarından olan Hotamış Sazlığı'nın güneyinde Süleymanhacı Gölü ve Hotamış Gölü yer alıyordu. Sazlıkta doğal sit alanı ile önemli kuş ve doğa alanı vardı. Daha önce sulak olan bu alan günümüzde ise tamamına yakını kurumuş durumda bulunuyor. 

Devlet Su İşleri (DSİ), Hotamış Sazlığı'nın eski günlerine döndürülerek yeniden cazibe merkezi haline gelmesi, yer altı sularının zenginleştirilmesi ve yöre halkının sulama sorunun çözülmesi için bir proje hazırladı. 

GÖÇMEN KUŞLAR ESKİ YUVASINA DÖNECEK

Yaklaşık 26 kilometre uzunluğa ve 580 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak Hotamış depolaması ile 771 bin 100 dekar zirai araziye sulanması, aynı zamanda depolama alanı içerisinde yapılan 85 bin metrekare ve 60 bin metrekare büyüklüğündeki 2 kuş adacığı ile de göçmen kuşların eski yuvalarına kavuşturulması hedefleniyor. 

Proje kapsamında kısa süre önce Suğla Gölü'nden kanallarla deneme amaçlı su verilmesi, yörede yaşayanlarca memnuniyetle karşılandı. Bazı vatandaşlar, bu anı görmek için bölgeye gelirken, çocuklar ise suyun olduğu noktalarda gönüllerince eğleniyor. 

"İNSANLAR ÇOK SEVİNÇLİ"

Konya'nın Çumra ilçesindeki Sürgüç Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun bu bölgede geçtiğini söyledi. 
Buraların eskiden göl olduğunu ifade eden Göz, eskiden insanların geçimini Hotamış Gölü'nden sağladığını anımsatarak, "Burada balıkçılık yapardık, saz keserdik, tarlalarımızı sulardık. Eskiden burası bir cennetti. Zamanla sular çekildi kaynaklar kurudu. Proje bitmez deniyordu ama bitti. 1990'dan beri damla su yok fakat devletimiz tarafından hazırlanan bir proje ile Torosların denize akan suyu buraya akacak. Deneme amaçlı su verildi. Bu verilen su ile buralar tekrar dolacak ve eski günlerine geri dönecek. Burası cazibe merkezi olacak. İnsanlarımız çok sevinçli." ifadelerini kullandı.

Göz, kanallara su verilmesinin ardından, insanların akın akın buraya geldiğini dile getirdi. 

"SEVİNÇTEN BAYRAM YAPIYORUZ"

Karaman'a bağlı Süleymanhacı köyünün muhtarı Ali Bal da projenin bitme aşamasına gelip deneme amaçlı da olsa suya kavuşmalarının sevindirici olduğuna dikkati çekti. 

Eskiden yeşil olan buralarda kuş çeşitliliğinin fazlalığından bahseden Bal, "Nasıl İstanbul için Marmaray çok önemli bir projeyse bu suyun akması bizim için o kadar önemli. Şimdi sevinçten bayram yapıyoruz. Devletimizle gurur duyuyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bozkırın ortasında binlerce insanın yüzü onun sayesinde gülüyor. Köylüler olarak suyun aktığı noktaya gelip suyun akışını izliyoruz. Suyu özlemişiz." dedi. 
Göksu Nehri'nin suyunu Konya Ovası'na aktarılmasını sağlayan Mavi Tünel'de ilk etüt çalışmaları 1960'ta yapılmış, tünelin inşaatına ise 2009'da başlanılmıştı. Tünelden 22 Mayıs 2015'te ilk su akışı sağlanmıştı. 

Konya Ovası Projesi'nin (KOP) önemli adımı olan Mavi Tünel Projesi ile Bağbaşı, Bozkır ve Avşar barajlarında toplanan suyu Konya Ovası'na aktaracak 125 kilometre uzunluğundaki Apa Hotamış İletim Kanalı (AHİ) tamamlandı. 

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