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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.05.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Horoz dövüştürenlere büyük ceza

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Horoz dövüştürenlere büyük ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri Kastamonu'da dövüştürülen 84 Hint horozunu koruma altına aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da dövüştürülen 84 Hint horozunu koruma altına alırken, olayla ilgili 89 kişiye 346 bin 833 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu şehir merkezi Akmescit Mahallesi'nde horoz dövüşü yaptırılan mekana emniyet güçlerince baskın düzenlendi. 

Mekan sahibinin de aralarında bulunduğu 89 kişiye polis ekiplerince para cezası verildi. 

Söz konusu kişilere ayrıca, DKMP Şube Müdürlüğü görevlilerince kişi başına 3 bin 897 lira olmak üzere toplam 346 bin 833 liralık idari yaptırım uygulandı. 
Dövüştürülen 84 Hint horozu DKMP ekipleri tarafından koruma altına alındı. 

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