Hong Konglu fuar devi Türkler için geldi
Uzakdoğu’nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show’un yöneticileri Türk ev ve mutfak sanayicileri ile buluşmak için Türkiye’ye geldi.
Hong Kong’da yaklaşık 1250 firmanın katılacağı ve 26 bin uluslararası ziyaretçinin beklendiği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nın Türk firmalarına Asya’ya açılmak için fırsat sunduğunu belirten Mega Show’un organizatör firması Comasia Limited’in Kurucu Direktörleri’nden Peter Cheung dünyanın önde gelen tüm global alıcılarının bu fuardaki yerini alacağını söyledi.
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de fuara beşinci kez katıldıklarını ve katılımcı sayılarının her yıl arttığını söyledi. Comasia’nın düzenlediği Mega Show fuar serisi Hong Kong’da her yıl ekim ayında düzenleniyor. 20-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı için Türkiye’de sektörün önde gelen isimleri ile buluştuklarını anlatan Cheung, Türkiye’den her geçen sene daha yoğun bir katılım olduğuna işaret etti. Yaptıkları temaslarda ilginin devam ettiğini gördüklerini kaydeden Cheung, “Bu fuar dünyada kalite ve fiyat olarak kendini kanıtlamış Türk ev ve mutfak sektörü için önemli bir fırsat sunuyor” dedi.
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