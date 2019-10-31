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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.10.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Hong Kong ekonomisi teknik resesyona girdi

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Hong Kong ekonomisi teknik resesyona girdi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi ekonomisi büyük kitle protestoları ve ABD- Çin arasındaki ticaret savaşının ortasında kalarak üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 küçüldü. Ekonomi iki çeyrek üst üste daralmasının ardından teknik olarak resesyona girmiş oldu.

Hong Kong ekonomisi, büyük kitle protestoları ve ABD- Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 küçülerek, iki çeyrek üst üste daralmanın yaşanmasının ardından teknik resesyona girdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi İstatistik Kurumu verilerine göre, Hong Kong’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 gerileyerek, 2009'dan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 0,6 daralması yönündeydi. Ekonomideki daralma ikinci çeyrekte yüzde 0,4 küçülmeden sonra geldi. Böylece ekonomi iki çeyrek üst üste daralmasının ardından teknik olarak resesyona girmiş oldu.

Hong Kong ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 daraldı. Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, pazartesi günü ekonominin daralmasına yönelik uyarıda bulunmuş, yıllık büyümenin yüzde 0 ile 1 arasında olacağına işaret etmişti.

Hong Kong ekonomisinin büyük kitle protestoları ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarından olumsuz etkilendiği belirtiliyor.
Öte yandan, Hong Kong’u ziyaret edenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 azalarak 3,1 milyona geriledi.

PROSTESTOLAR VE REFORM TALEPLERİ
Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının Hong Kong'un özerk yönetim yapısını ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitle protestoları başlatmıştı.

Protestoların şiddetlenmesi üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu. Tasarı 23 Ekim'de resmen geri çekilmişti.
Tasarının geri çekilmesinin ardından protestocular demokratik reform talepleriyle eylemlerine devam ediyor. Protestocular, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor. Hong Kong hükümeti, protesto eylemlerine müdahalede bulunan polis memurlarının kişisel bilgilerinin internet ve sosyal medya üzerinde paylaşılarak hedef gösterilmesi ve hakarete uğramasını engellemek üzere Yüksek Mahkemeden bu tip paylaşımlara kısıtlama getirme yetkisi talep etmişti. Mahkeme 26 Ekim'de verdiği kararla hükümetin talebini kabul etmişti. 

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