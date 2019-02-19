Honda, Türkiye'de devam edecek
Honda'nın İngiltere'den çıkacak olması üzerine Türkiye operasyonlarına ilişkin önemli açıklama geldi. Honda, aldığı kararla Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürecek.
Honda uluslararası üretim faaliyetlerindeki değişiklik kapsamında İngiltere'deki fabrikasını kapatacağını, Türkiye'de Civic modelinin üretimine ise 2021 yılında son vereceğini açıkladı.
Açıklamada Gebze'deki 50,000 araç kapasiteli tesisin şu anda ürettiği Civic sedan modelinin üretimine 2021'de son vereceği ancak şirketin "iş faaliyetlerini" sürdüreceği ifade edilerek, "Honda Türkiye AŞ bu süreçte Türkiye'deki paydaşlarıyla yapıcı diyaloğu sürdürecektir" denildi.
Honda'nın Türkiye'deki üretim ve satış faaliyetleri Kocaeli'nde bulunan 280 milyon lira sermayeli şirket tarafından gerçekleştiriliyor. Üretime 1997 yılında başlayan 50,000 araç kapasiteli tesis geçen yıl yaklaşık 40,000 Civic sedan üretti. Şirkette yaklaşık 1,100 kişi çalışıyor.
Şirket ayrıca İngiltere'deki Swindon fabrikasını 2021 yılında kapatacağını açıkladı. Yılda 150,000 aracın üretildiği fabrikada 3,500 kişi çalışıyor.
Şirketin Avrupa'daki bölgesel operasyonlarından sorumlu en üst düzey yetkilisi Katsushi Inoue, "Sektörümüzü etkileyen emsali görülmemiş değişimler ışığında elektrikli araç stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızda gerekli yeniden yapılandırmayı yapmamız hayati önem taşıyor... Bu karar kolay alınmadı ve çalışanlarımızı rahatsız edici bu açıklama nedeniyle son derece üzgünüz" denildi.
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