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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
19.02.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Honda, Türkiye'de devam edecek

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Honda, Türkiye'de devam edecek

Honda'nın İngiltere'den çıkacak olması üzerine Türkiye operasyonlarına ilişkin önemli açıklama geldi. Honda, aldığı kararla Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürecek.

Honda uluslararası üretim faaliyetlerindeki değişiklik kapsamında İngiltere'deki fabrikasını kapatacağını, Türkiye'de Civic modelinin üretimine ise 2021 yılında son vereceğini açıkladı. 

Açıklamada Gebze'deki 50,000 araç kapasiteli tesisin şu anda ürettiği Civic sedan modelinin üretimine 2021'de son vereceği ancak şirketin "iş faaliyetlerini" sürdüreceği ifade edilerek, "Honda Türkiye AŞ bu süreçte Türkiye'deki paydaşlarıyla yapıcı diyaloğu sürdürecektir" denildi. 

Honda'nın Türkiye'deki üretim ve satış faaliyetleri Kocaeli'nde bulunan 280 milyon lira sermayeli şirket tarafından gerçekleştiriliyor. Üretime 1997 yılında başlayan 50,000 araç kapasiteli tesis geçen yıl yaklaşık 40,000 Civic sedan üretti. Şirkette yaklaşık 1,100 kişi çalışıyor. 

Şirket ayrıca İngiltere'deki Swindon fabrikasını 2021 yılında kapatacağını açıkladı. Yılda 150,000 aracın üretildiği fabrikada 3,500 kişi çalışıyor. 

Şirketin Avrupa'daki bölgesel operasyonlarından sorumlu en üst düzey yetkilisi Katsushi Inoue, "Sektörümüzü etkileyen emsali görülmemiş değişimler ışığında elektrikli araç stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızda gerekli yeniden yapılandırmayı yapmamız hayati önem taşıyor... Bu karar kolay alınmadı ve çalışanlarımızı rahatsız edici bu açıklama nedeniyle son derece üzgünüz" denildi. 

 

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