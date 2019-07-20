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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriJapon devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı
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Ekonomi
AA
20.07.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Japon devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı

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Japon devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Japon otomotiv şirketi Honda’nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co (GAC Group), Çin’deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Çin Kalite Gözlem, İzleme ve Karantina İdaresi, Japon otomotiv şirketi Honda’nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co'nun, 94 bin 680 aracı hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

Geri çağırma işlemi pazartesi başlayacak ve 11 Kasım 2002 ile 27 Haziran 2015 tarihleri arasında üretilen Fit, City, Accord, Odyssey ve Everus S1 modelleriyle, 5 Temmuz 2012 ile 1 Mart 2013 arasında ithal edilen Fit Hybrid sedan model araçları kapsayacak. Araçların kusurlu parçaları ücretsiz değiştirilecek. 

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