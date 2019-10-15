Hollywood’a Kastamonu detoksu

TÜRKİYE son yıllarda yapılan yatırımlarla kozmetik sektöründe önemli bir üretim merkezi oldu. Birçok şirket Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde dünya devlerine üretim yaparken, genç girişimciler de bu alanda marka yaratma peşinde. Temelleri 2015 yılında atılan Pelcare markası da bunların başında geliyor. 28 yaşındaki Eda Sürücü, Kastamonu’daki Valla Kanyonu’ndan çıkan akarsu kilini kozmetik amaçlı kullanarak yola çıktı. Bugün detoks kili maskelerinden besleyici kremlere, vücut yağlarından özel yüz temizleyici sabunlara kadar birçok alanda üretim yaptıklarını söyleyen Eda Sürücü, “Amerika’da Los Angeles’ta bulunan bazı mağazalarda ürünlerimiz satılıyor. Önümüzdeki dönemde Ortadoğu ülkelerinde de satılmaya başlanacak” dedi. Eda Sürücü, markanın kuruluşunu ve büyüme hikayesini şöyle anlattı:

BEYMEN MAĞAZALARINA GİRDİ





“Babam Kastamonulu ve Valla Kanyonu’ndaki kilin değerini çok iyi biliyor. Buradan çıkan kili değerlendirmek için bana cesaret verdi. Markanın temellerini 2015 yılında attık. Önce marka üzerine çalışmalar yaptık. Sonra buradaki kili çıkarıp işleyebileceğimiz küçük bir üretim tesisi kurduk. Kili Kastamonu’daki üretim merkezimizde öğütüp sterilize ediyoruz. Oradaki tesis kaynağına yakın olması için çok önemli. Onun dışında asıl tempo da İstanbul’daki ofisimizde. İstanbul’da ofisimizde Ar-Ge çalışmaları ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyoruz. Pelcare çok kısa zamanda hızlı bir ivme yakaladı. Ürünlerimizi ilk önce internet üzerinde satmaya başladık. Daha sonra Beymen Mağazaları’na girdik. Bu sırada ihracat ile ilgili de bazı çalışmalara başladık. İlk tepkiler olumlu olunca bu alanda talepler de arttı.

HEDEFİMİZ ORTADOĞU ÜLKELERİ

Ar-Ge çalışmaları çok önemli detoks maske setimizin yanına yeni ürünler eklemeye başladık. Vücut yağları, besleyici kremler, özel yüz temizleyici sabunlar... Diğer ürünler de hammaddelerinin en iyi olduğu kaynaklardan elde ediliyor. Bu sayede tamamlayıcı cilt bakımı ailemiz kısa zamanda büyüdü. Çalışmalarımıza tıbbi bitkiler üzerinde uzman, Kastamonu Üniversitesi’nde öğretim üyeleri de ekibi de dahil oluyor. Önümüzdeki döneme ilişkin ihracata yönelik bazı çalışmalar da planlıyoruz. Amerika’ya ihracat çok önemli. Buradaki pazar payımızı arttırmamız gerekiyor. Yeni mağazalarla görüşmeler yapıyoruz. Ancak Ortadoğu pazarı da çok önemli. Kişisel bakım alanında öne çıkan bir pazar. Önümüzdeki günlerde bu bölgede de ürünlerimiz birçok mağazada satışa sunulacak.”

TÜKETİCİ TALEPLERİ ÇOK SIK DEĞİŞİYOR

- SEKTÖR hakkında da bilgi veren Eda Sürücü, şöyle konuştu: “Son 5 senedir tüm dünyada tüketici alışkanlıklarının günden güne dinamik şekilde değiştiğini gözlemliyoruz. Artık sadece kadınlar değil erkekler de daha güzel, daha genç, daha sağlıklı ve kusursuz gözükmek istiyor. Hayatımızı hızlı ama daha kaliteli yaşamak istiyoruz. Ürün seçiminde bulunurken en faydalısını, en kalitelisini, en hızlı etki edeni ve en temiz içeriklisini almaya çalışıyoruz. İnsanlar bu tempoyu, bu kaosu bir noktada dengelemek istiyor. Sadece ithal markaların değil, düzgün üretim şartlarında yerli markaların da çok vizyoner adımlar attığını düşünüyorum. Türkiye’de kullanılan kozmetik ürünlerinin sadece yüzde 10’u burada üretiliyor. Biz de yerli markaların pazarda çok önemli bir noktaya gelebileceğini kanıtlamak istiyoruz.”

AÇILIŞ… YURTDIŞINDA 15’İNCİ MAĞAZAYI DUBAİ’YE AÇTI





TÜRKİYE’nin dört bir yanında açtığı mağazalarla büyümesini sürdüren Kahve Dünyası, yurtdışında da 15’inci mağazasına ulaştı. Avrupa’dan Körfez ülkelerine geniş bir coğrafyada hizmet veren Kahve Dünyası’nın son adresi Dubai oldu. Yurtdışı yatırımlarını sürdüreceklerini dile getiren Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, 2020 yılı itibariyle Turquality desteği ile Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da da yatırım gerçekleştirmek için fizibilite çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Kaan Altınkılıç, Dubai mağazası ve yurtdışı yatırımları hakkında bilgi verdi. Başta Türk kahvesi olmak üzere lezzetlerini ve Türk ikram kültürünü dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Altınkılıç, “Yurtdışındaki ilk mağazamızı 2011 yılında Londra’da açtık. Bu mağazamızı, Romanya, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te açtığımız mağazalar izledi. Dubai ile birlikte yurt dışında 15 mağazaya ulaşmış bulunuyoruz. Dubai operasyonumuzu, yurtdışındaki bazı noktalarımızda olduğu gibi master franchise olarak hizmete açtık. Ürünlerimizin neredeyse tamamı İstanbul’dan gönderiliyor. Yurtdışı yatırımlarına önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğiz. 2020 yılında Turquality desteği ile Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da yatırım planlıyoruz” dedi.

FUAR TAKVİMİ… DENİZ ESİNTİLİ FESTİVAL BAŞLIYOR





YENİ nesil tasarımların görücüye çıkacağı CNR Yacht Festival, yarın İstanbul’un en büyük ve merkezi yat limanı Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda kapılarını açıyor. 5 bin ila 17 milyon lira arasında değişen teknelerin sergileneceği festivale 25 binin üzerinde ziyaretçi katılımı bekleniyor. 100’ün üzerindeki markanın yeni nesil deniz araçlarını sergileyeceği festivalde, son model tekne lansmanları da yapılacak. Türk denizcilik sektörünün geleceğini şekillendirecek olan CNR Yacht Festival’inde denizcilik sektörünün tüm aksesuar ve ekipmanları da yer alacak. Denizcilik sektörünün adeta şov yapacağı festival su sporları, rüzgâr sörfü, kürek, dalış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

DESTEK VERENLER… SEKTÖREL BAZLI MESLEK LİSELERİ ARTMALI





MÜCEVHER İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar, mücevher sektöründe tasarımın çok önemli olduğunu vurgulayarak, sektörün en önemli ihtiyaçlarından birinin iyi tasarımcılar yetiştirilmesi olduğunu söyledi. Kamar, şunları kaydetti: “21 üniversitede takı tasarım bölümlerimiz var. Üniversiteden mezun olan arkadaşlarımızı Türkiye’ye getirdiğimiz İtalyan eğitmenler eşliğinde tekrar bir eğitime tabi tutuyoruz. Küçükçekmece kuyumcu meslek lisemiz var. Buradaki sıkıntımız, öğrencilerimiz mezun olduktan sonra sektörümüzde çalışmak istemiyor. Özellikle meslek liseleri, Türkiye’nin ihracatı için çok önemlidir. Almanya’nın ihracatının iyi olmasının en önemli sebeplerinden biri ara elemanın iyi yetişmiş olmasıdır. Sektörel bazlı meslek liselerinin sayısı artmalı.”

E-TİCARET... YILDIRIM: DİJİTAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜ OLACAĞIZ





TÜRKİYE e-ticaret ve e-ihracat seferberliği Gaziantep’ten başlatıldı. Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmesi ve bu sayede ülkenin küresel arenada rekabet edebilmesi, dijitalleşen işletmelerin online dünyada sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlaması için yapılan “Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” projesinin ilk imzaları Gaziantep Ticaret Odasında, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir tarafından atıldı. Törende konuşma yapan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Bu imza ile Türkiye’de 26 ilde kurulacak e-ticaret ve e-ihracat merkezlerinin ilki Gaziantep’te kuruluyor” diyerek Gaziantep’in her alanda olduğu gibi dijitalleşmede de öncü olacağını ifade etti.