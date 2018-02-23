Hollanda'ya işçi olarak gitti şimdi dev bir grubun başında

Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Türkiye'de yatırımları bulunan Hollanda merkezli Edelstaal Group, önemli kilometre taşları barındırıyor. Yola, tencere satışı ve sonrasında üretimiyle başlayan firmanın bugün bünyesinde 16 şirketi barından bir gruba dönüşmesinin gerisinde müthiş bir başarı hikâyesi var.

Hollanda’da yaşayan Turgut Torunoğulları ticaret hayatının yanı sıra yaklaşık 8 yıl DEİK Avrupa Komite Başkanlığı ve Hollanda Türk İş Adamları Derneği’nin (HOTIAD) başkanlığı görevini üstlendi. Edelstaal Group International Yönetim Kurulu Başkanı Torunoğulları, Türkiye’de var olan ve devam eden yatırımları nedeniyle yılın önemli bölümünü de Türkiye’de geçiriyor. Edelstaal Group, çelik tencere üretiminin yanı sıra turizm ve emlak yatırımlarıyla öne çıkıyor.

BAŞARMADAN DÖNMEK İSTEMEDİM

1958’de Kars’ın Susuz ilçesinde doğan ve 21 yaşında gurbete çıkan Turgut Torunoğulları, bugünlere nasıl ulaştığını ve Edelstaal'ın kilometre taşlarını internet ekonomi editörleriyle bir araya geldiği sohbet toplantısında paylaştı: “1980 yılında evlendikten sonra Kars’tan Hollanda’ya çalışmak için gitmeye karar verdim. Eşimle birlikte bir dönem Hollanda’da kayınpederimin yanında yaşadım. Henüz 21 yaşındayım ve 5-6 ay işsiz kaldım. Durum zordu. Aynı dönemde babam da Almanya’daydı ancak çok uzun süre kalmadı. Türkiye’ye geri döndü ve burada hayvancılık ve ticaret işlerine devam etti. Benim de dönmemi istiyordu ama ben bir şeyleri başarmadan dönme niyetinde değildim.”

EVİN GARAJINDA KİRALIK VİDEO İŞİ…

Hollanda’ya gittiği süreçte dil sorunu yaşadığını anlatan Torunoğulları, “Tercüman aracılığıyla bir lastik fabrikasına başvurdum. Ama dil bilmediğim için ilk etapta kabul edilmedim. O dönem ücretsiz Hollandaca öğreten insanlar vardı. Kısa sürede dil konusunda ilerleme kaydettim ve aynı fabrikada bu kez işe alındım. Ama burada kazandığım para maalesef bize yetmiyordu. Bir gün iş çıkışında gittiğim arkadaşımın evinde herkesin gözyaşı içinde film izlediğini gördüm. Ve bu işte para olduğunu düşündüm. Tabi o dönem iki film, bir video parası demek. Bankadan kredi çektik ve bu işe giriştim. İnsanlar kaset almak için sıraya giriyordu. Evin garajında başlayan bu iş 1,5 yıl kadar sürdü. Güzel paralar kazandım. İlk kazandığım parayla da Kars’ta dükkân aldım. Ve o dükkân hala duruyor”







PAZARLAMA ELEMANI OLARAK BAŞLADI

Lastik fabrikasındaki mesaisinin yanı sıra yöneldiği kiralık video işinin dikkat çektiğini anlatan Torunoğulları, “Tabi bu video işi bazılarının dikkatini çekmiş. Sorup soruşturmuşlar. Gelip bana sordular tencere pazarlama işini… 23 yaşındayım, iyi de para kazanıyorum, ne işim olur tencereyle tavayla diye düşündüm. Ama kaset işini herkes yapmaya başlayınca bu işi bırakmanın zamanı geldiğini düşündüm. Edelstaal ile ilk tanışmam böyle oldu ve orada pazarlama elemanı olarak tencere satmaya başladım. Satışta benden çok daha iyi insanlar vardı ama ben insanları bir araya toplamada motive etmede müthiştim. Bir yandan da kafamda bu işi bırakma düşüncesi hep vardı. Bir gün Amerika’dan büyük bir şirket geldi ve bir toplantı yapıldı. Toplantıda sorulara çok güzel yanıtlar verdim. Ben işi bırakmayı düşünürken, ‘sana araba verelim sen bu işe devam et’ dediler. O akşam el sıkıştık ve bu işle devam etmeye karar verdim” şeklinde konuştu.

ÖNCE YÜZDE 10 HİSSE

Tencere satışında pazarlama alanındaki faaliyetlerin bir süre sonra farklı bir yöne evrildiğini anlatan Torunoğulları “1985 yılında olaylar farklı yöne döndü. Bu kez sana hisse verelim ortak ol dediler. Ve ilk olarak Edelstaal’e yüzde 10 hisseyle ortak oldum. O dönem Belçikalılar ve Almanlar vardı ortaklıkta. Sonra hisse payım yüzde 20, ardından yüzde 30 oldu. İtalyanlarla yüzde 50 ortaklığımız var ama satışın yüzde 100’ü bize ait. İtalya fabrikasında ürettiğimiz çelik tencereleri Avrupa’da tanınmış bir marka haline geldi ve birçok ülkeye satılıyor” dedi.

CADDENİN TAMAMINI SATIN ALDI

Avrupa’da tencere işi yanı sıra gayrimenkul sektörüne de yöneldiklerini anlatan Torunoğulları “Emlak işlerimiz var. 2005 yılında Hollanda’da Den Bosch kentinde Van Berckel caddesini komple satın aldık. Karşılıklı üstte evler, altta dükkânları olan 700-800 metrelik kendimize ait bir caddemiz oldu. Bazılarını Türkiye’ye yatırım yapmak için sattık” şeklinde konuştu.

Avrupa’daki faaliyetlerinin yanı sıra 1990’ların başından itibaren Türkiye’de de yatırıma başladıklarını anlatan Torunoğulları “90’lı yıllarda turizm yatırımı ile başladık. Orka Hotels markasını kurarak Türkiye turizmine büyük kapasiteli beş yıldızlı tatil köyleri ve oteller kazandırdık. Marmaris-İçmeler’in en güzel koyunda konumlanmış Sentido Orka Lotus Beach ile ORKA Hotels markasını zamanla büyüttük. Bugün 20’nin üzerinde parkımız 12-13 otelimiz var. Sentido markamız bizim için çok özel. Sentido markası ile Sultanahmet’te otel yapıyoruz” dedi.

İKİ ORTAKLA TEMA PARK YATIRIMI

Kars Sarıkamış’ta da otel yatırımı planları olduğunu aktaran Torunoğulları “Bunun dışında Fethiye’de çok büyük bir tema park yapıyoruz yüze 25 İngiliz ve yüzde 10 Hollanda ortaklı. Zaten bizim yatırımlarımızın hepsinde yabancı ortaklarımız bulunuyor. Yabancı ortaklık, finansal sıkıntılar bu yabancı şirketlerle paslaşarak kolay çözülüyor” şeklinde konuştu.

KAVGA İLE BİR YERE VARAMAYIZ

Hollanda-Türkiye ilişkilerinin geçen yıl zorlu bir süreç yaşadığına işaret eden Torunoğulları “Ben 8 yıl DEİK Avrupa Komite Başkanlığı görevini yürüttüm. Bugüne kadar yapılmamış belki de yapılmayacak zirveler yaptım. Biliyorsunuz Hollanda’da bir kriz yaşadık. Sayın Bakanımızı almadılar. İkinci günü Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, şirketimizi ziyarete geldi. Birlikte tansiyonu düşürelim dedik. Çünkü Hollandalı iş adamlarının 22 milyarlık yatırımı var, keza bizim Hollanda’da 9 milyarlık yatırımımız var. Hollanda’ya sattığımız kadar Hollanda’dan mal alıyoruz. Kavgayla, sürtüşmeyle bir yere varamayız” şeklinde konuştu.