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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.10.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Holdinglerden yurt dışına 600 milyon dolarlık "finansal" yatırım

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Holdinglerden yurt dışına 600 milyon dolarlık "finansal" yatırım

Türkiye'de yerleşik kişilerin yılın 8 ayında yurt dışında en fazla doğrudan yatırımı 719 milyon dolarla finans ve sigorta alanına yaptığı görülürken, bu tutarın 600 milyon dolarını holdinglerin yatırımları oluşturdu.

Yurt içi yerleşiklerce yılın 8 ayında yurt dışına gerçekleştirilen doğrudan yatırımlardan en büyük payı 719 milyon dolarla finans ve sigorta sektörü alırken, bu tutarın 600 milyon doları holdinglerin yatırımlarından oluştu.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yerleşikler kişiler ocak-ağustos döneminde yurt dışına 2 milyar 808 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Bu tutarın 1 milyar 549 milyon doları hizmetler, 1 milyar 245 milyon doları sanayi ve 14 milyon doları da tarım sektörlerine yapılan yatırımlardan oluştu.

Doğrudan yatırım tutarları, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre tarımda yüzde 133,3'lük, sanayide yüzde 38,6'lık ve hizmetlerde yüzde 23,8 artış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla bakıldığında, yılın 8 ayında yurt içi yerleşiklerin en fazla doğrudan yatırımı 719 milyon dolarla finans ve sigorta alanına yaptığı görüldü. Söz konusu yatırım tutarının yüzde 83,4'lük bölümü ise holdingler tarafından gerçekleştirildi.

Yurt içinde yerleşik holdinglerin yurt dışındaki finans ve sigorta alanında yaptığı yatırımlar geçen yılın 8 ayına kıyasla yüzde 226,1 artarak 184 milyon dolardan 600 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankaların yurt dışında finans ve sigorta alanında yaptığı doğrudan yatırımlar ise 90 milyon dolar düzeyinde kaldı.

YURT DIŞI MADEN SEKTÖRÜNE 561 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışı doğrudan yatırımlarında finans ve sigortanın ardından en büyük payı madencilik ve taşocakçılığı aldı. Söz konusu sektöre yurt içi yerleşiklerce yılın 8 ayında 561 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirildi.

Aynı dönemde yurt dışında elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme alanında 379 milyon dolarlık doğrudan yatırıma imza atılırken, bunu 324 milyon dolarla gayrimenkul, 305 milyon dolarla da imalat takip etti.

Öte yandan, ocak-ağustos döneminde yurt içi yerleşiklerin yurt dışı faaliyetleri kapsamında konaklama ve yiyecek hizmetine 160 milyon dolarlık, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlere 95 milyon dolarlık, bilgi ve iletişime 63 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı.

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