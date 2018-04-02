Holding patronu yeniden tutuklandı
'Hayali ihracat' soruşturması kapsamında 2 ayı aşkın tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Keskin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin'in 10 gün önce yeniden tutuklandığı ortaya çıktı. Keskin bu kez, nitelikli yağma suçlaması ile tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.
2 AY TUTUKLU KALDI
Recep Ercan Keskin, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'hayali ihracat soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve 29 Aralık'ta tutuklanmıştı. Keskin ile birlikte 11 kişinin şüpheli olarak yer aldığı dosyada soruşturma süreci devam ederken Keskin, 2 Mart günü tahliye edildi.
20 GÜN SONRA ADLİYEDE
Keskin'in tahliyesinden 20 gün sonra yeniden göz altına alınmasına neden olan sürecin başında ise, başka bir soruşturma yer alıyor. Anılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Keskin hakkında gözaltı kararı verdi.
Keskin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Keskin, 22 Mart günü soruşturmayı yürüten savcı tarafından, tutuklama istemi ile İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Keskin, hakimlik sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
AVUKATI: SUÇLAMALAR DOĞRU DEĞİL
Keskin'in avukatı ise, müvekkiline yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını belirterek serbest bırakılmasını istedi.
'YAĞMA' SUÇLAMASI
Hakimlik, Keskin hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve "Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" suçlaması ile tutuklama kararı verdi.
‘SAHTE MİT'ÇİLERİ YÖNLENDİRDİ'
Recep Ercan Keskin, geçen Şubat ayı başında, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak iş insanlarına yönelik şantaj suçlaması ile tutuklanan Gazeteci Erdal Şimşek ve Bereket Öner'i yönlendirmekle suçlanıyor.
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