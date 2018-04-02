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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
02.04.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

Holding patronu yeniden tutuklandı

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Holding patronu yeniden tutuklandı

'Hayali ihracat' soruşturması kapsamında 2 ayı aşkın tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Keskin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin'in 10 gün önce yeniden tutuklandığı ortaya çıktı. Keskin bu kez, nitelikli yağma suçlaması ile tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

2 AY TUTUKLU KALDIHolding patronu yeniden tutuklandı

Recep Ercan Keskin, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'hayali ihracat soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve 29 Aralık'ta tutuklanmıştı. Keskin ile birlikte 11 kişinin şüpheli olarak yer aldığı dosyada soruşturma süreci devam ederken Keskin, 2 Mart günü tahliye edildi.

20 GÜN SONRA ADLİYEDE
Keskin'in tahliyesinden 20 gün sonra yeniden göz altına alınmasına neden olan sürecin başında ise, başka bir soruşturma yer alıyor. Anılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Keskin hakkında gözaltı kararı verdi.

Keskin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Keskin, 22 Mart günü soruşturmayı yürüten savcı tarafından, tutuklama istemi ile İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Keskin, hakimlik sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

AVUKATI: SUÇLAMALAR DOĞRU DEĞİL
Keskin'in avukatı ise, müvekkiline yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını belirterek serbest bırakılmasını istedi.

Böyle yakalanmıştı: Holding patronu için karar
Böyle yakalanmıştı: Holding patronu için karar

'YAĞMA' SUÇLAMASI
Hakimlik, Keskin hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve "Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" suçlaması ile tutuklama kararı verdi.

İş insanlarını dolandırmakla suçlanan ekibe şok gözaltı
İş insanlarını dolandırmakla suçlanan ekibe şok gözaltı

‘SAHTE MİT'ÇİLERİ YÖNLENDİRDİ'

Recep Ercan Keskin, geçen Şubat ayı başında, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak iş insanlarına yönelik şantaj suçlaması ile tutuklanan Gazeteci Erdal Şimşek ve Bereket Öner'i yönlendirmekle suçlanıyor.

Erdal Şimşek ve Bereket Öner tutuklandı...
Erdal Şimşek ve Bereket Öner tutuklandı...

 

 

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