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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Çetin AYDIN/İSTANBUL
29.03.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Hodri meydan diyordu! Gözaltına alınıp tüm mal varlığına el kondu…

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Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemi uygulayan Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin İstanbul’daki merkezine ve Konya’daki çiftliğine operasyon düzenlendi. Şirketin sahibi Serkan Erden İstanbul’da, babası Enser Erden de Konya’da gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi. Serkan Erken'in daha önce benzer bir sistemle dolandırıldığı ardından bu şirketi kurduğu iddia ediliyor.

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  • Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha Birlik Beraberlik Tarım’a operasyon...
  • Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha Birlik Beraberlik Tarım’a operasyon...
  • Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha Birlik Beraberlik Tarım’a operasyon...
  • Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha Birlik Beraberlik Tarım’a operasyon...
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Hodri meydan diyordu Gözaltına alınıp tüm mal varlığına el kondu…İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vurgun yaptığı yönünde şikâyetler bulunan İstanbul merkezli Birlik Beraberlik Tarım  ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında bir süre önce soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, şirketin Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemiyle binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı belirlendi. Şirket sahibi Serkan Erden ve şirket yöneticisi babası Enser Erden hakkında tüm mal varlıklarına el koyma ve  gözaltı kararı verildi. Serkan Erden, Mecidiyeköy’deki şirket merkezinde gözaltına alındı. Babası Enser Erden ise Konya’daki çiftlikte yakalandı. Baba ve oğul Mali Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

Serkan Erden’in Facebook sayfasında, geçtiğimiz yıl haziran ayında yaptığı paylaşımda şöyle dediği görülüyor: “Hamdolsun alnımızın  akıyla  bu haftaki ödemelerimizi de  yaptık. Dünyanın  en #yasal,#resmi,#seffaf ve #uretim yapan ilk ve tek #Network sistemi. www.bbciftligi.com.” 

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İşte Çiftlik Bankın CEO Mehmet Aydının Uruguaydaki evi
İşte Çiftlik Bank'ın CEO Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

'GÜVEN' MESAJLARI

Geçen yıl Konya Çumra’da kurulan şirketin Facebook sayfasında, çiftliğin kurulması ve  ineklerin alındığı duyurusu yapılırken, güvenilirlik vurgusu yapmak için şirketin kuruluş belgeleri paylaşılmış.

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Anadolu Farm’da 2 tutuklama!

Çiftlik Bank’ta olduğu gibi logosunda inek resmi kullanan Serkan Erden, paylaşımında, “Bizden daha şeffaf bir network firması varsa söz tüm yatırımlarımızı oraya yapacağız. Haydi hodri meydan, dolandırıcı olmayan tüm firmalar açıklasın. Arkadaşlar yatırım yaparken kesinlikle resmi evraklarınızı isteyin” diyor.

Yine Facebook sayfasında, “Ödenen her kazanç bizlerin gururudur....3 inekle çıktığımız  bu yolda sadece 6 ay gibi bir sürede 90’ın üzerinde inek 2 milyona yakın yatırım 3 ayda 20 kat şirket büyümesi veeee Marketler zincirinin ilk şubesini açma gururunu yaşıyoruz. Sizlerde bizimle kazanmak istiyorsanız www.bbciftligi.com” deniyor.

ÖNCE O DA DOLANDIRILMIŞ!

DHA'nın haberine göre ise Serkan Erden benzer sistemin mağduru olduğu için çiftlik kurmuş. Video paylaşım sitesine yüklediği videoya göre Erden, eşinden habersiz girdiği bir çiftlik oluşumundan dolandırıldığını ifade ediyor. Bütün parasını sisteme kaptırdıktan sonra konuyu eşine aktardığını belirten Erden, "Bundan 1 sene önce ben de paramı kaptırdım. O gün bir karar aldım. Öyle bir sistem kuracağım ki paradan ziyade ailenin olacağı bir sistem" diye konuştu. Birlik beraberlik çiftliğini 300 liraya kurduğunu söyleyen Erden, sisteme katılanlardan aldığı parayla açtığı marketin de videosunu paylaştı.

Hodri meydan diyordu Gözaltına alınıp tüm mal varlığına el kondu…

 

 

 

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